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孩子停課家中搞破壞 爸媽崩潰：才第一天

聯合新聞網 / 綜合報導
全國大停課，但停課第一天各地就不斷傳出「災情」，讓家長苦不堪言。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
全國大停課，但停課第一天各地就不斷傳出「災情」，讓家長苦不堪言。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

因為新冠肺炎本土病例激增，全台各級學校19日起大停課，只不過這項規定卻苦了所有的家長，網路上也不斷有許多爸媽發文抱怨孩子在家裡「搞破壞」，平板被弄壞、門把遭折斷、玻璃被打破，讓他們苦不堪言，還有人直呼「可以把小孩送去集中隔離嗎？」

一名媽媽在臉書「爆怨2公社」貼出照片表示，孩子在家裡停課自學的第一天就出現災情，房間的門把竟然被弄斷，老公還因此被困在房間裡，只好傳訊息向她求救才得脫困，其他人看了照片也驚呼「這水平把手我裝成百上千組了…第一次看到被折斷的」。

貼文也讓其他家長們看了心有戚戚焉，分享自家小孩在家裡的「傑作」，有人將臉部當畫布亂塗鴉，還有人拆了電風扇、撕裂乳膠枕、打破眼鏡、弄破玻璃、破壞滑鼠，種種誇張行徑都讓爸媽快昏倒。

網友們看了也開玩笑地說「3C是特效藥，必要時來一下，可以暫緩嚴重疫情」、「突然發現疫情不嚴重了」、「才第一天，該怎麼過下去」、「你們以為是停課嗎？其實是小孩解鎖新技能的開始」、「為了免於再遭到破壞，建議妳把所有的門先拆下來，等疫情過後再裝上」、「突然覺得單身好幸褔」、「這陣子厚樹貢（台語，水管之意）應該會缺貨」。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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