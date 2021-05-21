孩子停課在家「亂賣爸媽股票」 網友笑翻：按到買才麻煩

疫情大爆發後，全台防疫警戒升級，各級學校也紛紛停課，但這下卻苦了所有的家長，臉書社團《Emmy的追俱樂部》昨（20）日貼文表示有孩子在家裡吵鬧，讓爸媽不小心把股票按到賣出，而且還賣在最低點，讓人看了噴飯，財經專家胡采蘋也笑說還好不是按到「買」，不然就要去籌錢了。

《Emmy的追俱樂部》小編貼文寫道，這兩天看到好多快半瘋的家長圖文，有人平板被小孩子摔壞，還有開會開到一半小孩跑進來唱歌、小孩裸體入鏡等等，但當中最「慘烈」的就是有人因為小孩子吵鬧，不小心把股票按到賣出，而且賣在最低點，還被笑說是「做空嗎？」但好在不是按到「買」，萬一按到買怎麼辦啊？

胡采蘋事後也在臉書粉專《Emmy追劇時間》轉貼這則貼文，她表示聽到AI小編說群組裡有人抱怨股票APP被小孩子亂玩，結果竟然把股票賣掉了，讓胡采蘋聽了笑翻，「還好不是按到買了大量股票，不然T+2這兩天就要到處去籌錢…哈哈哈哈」。

貼文也引起網友熱議，「還好，賣房子沒這麼容易」、「還好沒按到10張台積電」、「這小孩有前途，小小年紀就懂得『作空』」、「難怪今天大盤目前小跌，原來都是一堆屁孩亂賣股啊」、「按到賣有錢進帳，按到買才麻煩」。

商品推薦