北市大啟動離宿計畫 47學生下午搭專車返鄉

疫情升溫，台北市立大學啟動「離宿計畫」引發關注，校方今天表示，僅有少數學生堅持要留宿，仍在持續溝通中，另有47名家住台灣本島的學生下午1時將搭乘防疫專車返鄉。

台北市立大學昨天主管會議決定，今天將啟動「離宿計畫」，清空6人一寢的博愛校區宿舍，安置約100名外籍生及離島生到有獨立衛浴的天母校區宿舍，其餘本島生則搭乘防疫專車返鄉。

台北市副市長蔡炳坤昨晚表示，已跟北市大校長戴遐齡通過電話，請學校務必考量部分學生的需要妥善處理；戴遐齡承諾，會調查學生的意願，要返家者用最嚴謹的態度安排防疫巴士送他們回家，若部分學生有個別留校的需求，會盡最大的努力輔導安置。

北市大學生會長游宜瑄今天上午表示，學校根本沒有做任何安排，沒有調查學生意願，也沒有向學生表達可以透過什麼管道申請留宿，教官僅說返鄉專車下午1時發車，搭載外籍生、離島生到天母校區宿舍的專車明天上午8時發車。

北市大主任秘書陳顯宗表示，今天下午1時將有三部遊覽車送47名本島學生回家，不能回家的離島生或外籍生就安置在天母校區，僅有少數本島學生仍堅持要住宿，校方還在持續溝通中。

至於有多少學生希望能留宿，陳顯宗強調，校方的立場是希望可以回家的同學都回家，不要待在台北市、暴露在風險中，目前所有學生的身體狀況都很好，沒有任何不適，會持續跟少數有強烈意願、非留在台北不可的學生溝通，並請家長了解狀況。

台北市政府發言人陳智菡說，市府尊重大學自治，因學校已有學生出現身體不適的狀況，學校決議用防疫巴士送學生回家以降低群聚感染的風險，市府僅要求學校要做最妥適的安排，若個別學生有特殊狀況須留在宿舍，學校要做好一人一室的管控。

台北市教育局強調，北市大將持續落實防疫措施，並與學生溝通、尊重學生住宿意願，學校倘有相關問題，將與教育局、衛生局保持聯繫，市府將協助解決。

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