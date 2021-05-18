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台師大1學生外宿萬華 全校停課後確診新冠肺炎

全國停課 花東學校營養午餐照常供應

中央社 / 花蓮縣18日電

因應本土疫情升溫，各級學校19日至28日停止到校上課，花東偏鄉面臨設備、網路及照顧問題，經縣府協調，2縣市營養午餐照常供應，課程採直播及預錄方式因應。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，教育部長潘文忠今天宣布全國各級學校及公私立幼兒園於19日至28日停止到校上課。

瑞穗鄉屋拉力部落丁姓婦人說，家中有一幼稚園和國小二年級幼童，學校停課造成家長相當困擾，得請假照顧，會影響收入；偏鄉學校原本一個年級學生就不多，防疫安全距離是可以做到，現在把問題丟給家長，這項決策很不妥善。

家住花蓮193縣道、不願具名的家長也說，家中有四年級、六年級學生，雖然有社會捐贈的平板可以讓學生帶回家裡使用，但家裡沒有網路，連原民會的愛部落（i-tribe）網路服務也沒有，不知道孩子該怎麼上課。

花蓮縣永豐國小校長伍玉成受訪說，先前有進行「停課不停學3.0」線上教學演練，現在臨時接到通知，老師明天要先到學生家中確認網路連結是否良好，部落原則是連結原民會的i-tribe；家中無相關設備的，學校可以出借手機和平板。

「上有政策，下有對策」伍玉成說，若父母或照顧者有工作考量以致有低年級孩童單獨在家，就得請老師到學生家裡照看一下，或是仍讓學童回到學校。

花蓮縣代理教育處長饒忠指出，縣內8成國中小是人數不到百人的小校，經盤點載具沒有短缺問題，遠距教學採直播上課及課程預錄2種，若家中沒有網路，可擇日到校下載影片，自行規畫上課時間；若家長照顧不便，也開放學生到校上課，目前統計到校上課人數不到百人。

台東縣政府教育處長林政宏表示，原則上線上教學以國中七、八年級及國小五、六年級為主，低、中年級採書面教材佈置學習進度。平板及筆電由各校先行分配，不足的部分報教育處統一調撥，確保學習不中斷。

營養午餐部分，台東明天正常供應，等確認到校人數再調整供餐模式；花蓮仍在與團膳業者協商因應方式。過去花東兩縣寒暑假都有弱勢兒童餐券服務，不排除朝向領餐券，到附近超商、雜貨店或自助餐店領餐的模式。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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