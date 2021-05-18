北部停課學子返鄉 花東啟動健康關懷追蹤

因應北部本土疫情升溫，部分縣市高中以下開始停課，以及大學採課程遠距教學，花蓮、台東縣政府自即日起針對停課返鄉遊子進行健康關懷，提醒鄉親主動配合，做好防疫。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土升溫，案例多集中在雙北地區，雙北今天起高中職以下各級學校、安親班、課輔班全面停課，許多大學全面改線上授課，不少雙北的大學生在近日紛紛帶行李返鄉，也有民眾選擇到花東度假。

花東兩縣今天起提供關懷專線，呼籲這類學生或家屬，主動在上班時間撥打專線，供姓名、現居住鄉鎮、手機號碼，屆時將由所在地衛生所專人進行健康追蹤關懷。台東衛生局專線（089）331-172或（089）331-171#103，花蓮縣衛生局關懷專線（03）8232280。

台東縣長饒慶鈴呼籲，外地返鄉的鄉親及前來台東旅遊的遊客，務必做好自主衛生管理，避免出入公共場所，造成疫情傳播，保護自己也保護他人。

衛生局也呼籲，曾暴露於中央疫情指揮中心公布個案活動地點（同時間及場所活動）民眾，進行14天自我健康監測，和他人交談時盡量佩戴口罩或保持社交距離、避免在外用餐等脫口罩行為，用餐前、返家與如廁後確實洗手。

如有疑似症狀（發燒、呼吸道症狀、不明原因腹瀉等），儘速戴口罩至縣內指定社區採檢院所（部東醫院、基督教醫院、榮民醫院、關山慈濟醫院、台東馬偕醫院、部東成功分院、蘭嶼衛生所、綠島衛生所）急診就醫。前往醫院時不得搭乘大眾運輸，就醫時主動告知活動史、接觸史等資訊。

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