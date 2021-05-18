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全國停課線上學習恐塞車 新北急增伺服器

中央社 / 新北18日電

疫情升溫，新北市教育局長張明文今天表示，明天各級學校停課改線上學習，屆時網路恐塞車，新北連夜設計網頁分流及將3部伺服器擴增到18部，盼讓線上學習更順暢。

新北市長侯友宜今天召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫應變會議，教育局長張明文針對新北高中以下各級學校停課改採線上教學一事表示，親師生平台平時是3.5萬瀏覽人次，昨天爆增到63萬人次，今天更達122萬瀏覽人次。

他表示，網路頻寬是明天全國停課後線上學習的大挑戰，教育局昨天連夜維修，將平台伺服器由3部擴增到18部，親師生平台也重新做網頁設計，透過網路分流，讓大家上線不會塞車在平台上。

他表示，不僅可登入教育部英才網，也能透過南一、翰林及康軒等教學資源進入平台，這是一次重要教學實兵演練，可讓大家都能更熟悉線上及數位學習，全國學生明天同步上線雖是很大挑戰，新北會持續尋找更好的辦法，讓學生的線上學習更順暢。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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