全國停課線上學習恐塞車 新北急增伺服器
疫情升溫，新北市教育局長張明文今天表示，明天各級學校停課改線上學習，屆時網路恐塞車，新北連夜設計網頁分流及將3部伺服器擴增到18部，盼讓線上學習更順暢。
新北市長侯友宜今天召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫應變會議，教育局長張明文針對新北高中以下各級學校停課改採線上教學一事表示，親師生平台平時是3.5萬瀏覽人次，昨天爆增到63萬人次，今天更達122萬瀏覽人次。
他表示，網路頻寬是明天全國停課後線上學習的大挑戰，教育局昨天連夜維修，將平台伺服器由3部擴增到18部，親師生平台也重新做網頁設計，透過網路分流，讓大家上線不會塞車在平台上。
他表示，不僅可登入教育部英才網，也能透過南一、翰林及康軒等教學資源進入平台，這是一次重要教學實兵演練，可讓大家都能更熟悉線上及數位學習，全國學生明天同步上線雖是很大挑戰，新北會持續尋找更好的辦法，讓學生的線上學習更順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言