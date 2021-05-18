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全台停課 蘇貞昌：無暇照顧子女仍可送學校
因應疫情發展，中央流行疫情指揮中心宣布明日起至28日，全國各級學校、公私立幼兒園停止到校上課，在家學習。行政院長蘇貞昌表示，大學和高中以下的學校，會改用線上教學來持續課程；高中以下的學生，如果家裡沒有數位設備，學校會提供借用。
蘇貞昌指出，無暇照顧孩子的家長，仍然可以把孩子送到學校，學校會提供學生學習、照顧及用餐，在確保防疫安全的前提下照顧孩子，弱勢生的關懷機制也不會中斷；12歲以下學生的家長，可以請防疫照顧假，雇主不得拒絕。
蘇揆說，這樣的改變，一定會帶給家長額外負擔，他要預先感謝所有爸爸媽媽的付出，只要大家多配合、落實防疫，就能早日回到正常生活。
此外，內政部也宣布，明日起，部內各單位機關同仁如有照顧國中以下學童者，優先辦理居家辦公，讓家長也能在家一起照顧小孩。
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