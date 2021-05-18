停課不停學 南市偏鄉學生學習齊到位

因應疫情升溫，台南市教育局下達動員令，要求從學習資源、平台、設備及網路四個面向全到位，做好「停課不停學」，各校盡速完成細部課程規劃、自主學習作業送交課發會討論。

教育局長鄭新輝今天表示，各校立即召開課發會預排至少2週課程，教師協助將課程進度表（含自主學習內容）通知學生及家長預做準備。同時教育局也將更新「停課不停學」網站入口、整合教育部因材網、LearnMode學習吧、均一平台，以及南一、康軒、翰林等三大書商資源、對應各學習領域各科單元連結。

硬體部分，教育局去年已先超前部署盤點，「家中無載具設備學生」有1萬3397人、「家中有載具但無法行動上網」6828人。各校回報可借用設備（含筆電、平板）最大動員量為1萬1744台，除要求學校做好隨時借用學生的工作外，也正積極籌措，完成至少1萬3500台的目標數。

教育局資訊中心表示，為掌握動態資訊，昨日再核對各校設備存量異動概況，與掌握無法在家進行上網學習的學生數。目前規劃台南22個分區，以隨時調度資源，將所需設備數量配送到區，由各校向所屬分區申請支援分層供應模式。

依資訊中心規劃，優先供應偏鄉或弱勢家庭學生就近借用。對於無法上網學生，教育局備妥100台移動式4G基地台、1700張SIM卡，也優先提供偏鄉或低收入戶家庭學生借用。對於設備、上網需求情形，市府也將全力再透過各種管道募集，務求全力支援師生教學。

繼去年南市進行三種在家自主學習模式，經教育局統計，教師已初步達到線上教學能力。原訂5月25日前完成每班教師遠距教學演練，但因應疫情每日急劇升溫，教育局提醒各校盡可能即刻盤點線上資源，彙整在教育局官網首頁。

另外，教育局已著手規劃提供全市統一課表，每日上午9時至下午3時45分，進行線上國、英、數、社、自等五個科目的直播教學。每一門課提供三種教科書版本，由科任教師同步上線授課，以支援各校停課不停學；各校教師也可依各班需求，自行規劃辦理線上教學。教學網址也同步推送到各校學校網站首頁。

商品推薦