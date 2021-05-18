影／停課未成年子女在家恐觸法 黃偉哲：中央統一解釋

教育部宣布全台各級學校明起至5月28日停課，若家長獨留未成年子女在家恐觸法，台南市長黃偉哲下午受訪時坦言上情，認為「相忍為防疫」，認為還是要請中央統一解釋。

黃偉哲下午前往學甲格安德口罩工廠視察，對於中央宣布各級學校明起停課，媒體詢問若家長上班獨留未成年子女在家恐怕也違法。黃偉哲說，坦白說的確有，是有一個法律上競合，一方面依照傳染病防治法，是為了要減少感染機會，希望說有一些行政措施，一方面根據兒少法又要規定家長不能獨自留學生單獨在家，這部分還是要請中央解釋。

他說，畢竟雙北都已經實施了，如果中央要全國一制實施，當然有法律上的一個討論空間，他相信「相忍為防疫」，且這不是長期措施，從現在開始一直到5月28日，大概是剩10天而已，這部分，希望大家能夠多忍耐，至於因而產生的法律問題，還是希望中央來一個統一解釋會比較好。

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