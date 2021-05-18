線上學習懶人包，學科、課程、自修評量一文收齊！停課兩週不慌張
摘要
1.本土疫情升溫，雙北學校、各縣市多所學校緊急宣布停課，家中學童如何停課不停學成為家長的煩惱。
2.許多線上學習平台釋出免費資源，例如，彙整3大版本的國中小線上版教科書，搭配課文的教學影片、習題，甚至免費線上家教，協助孩童在家仍能銜接學校進度、幫助高中指考生最後衝刺。
3.《商周》線上學習懶人包統整12個線上教學資源，並列出個別教材資源、特色，即使停課兩週也能在家銜接學校進度。
國內本土疫情迅速升溫，雙北學校、多縣市部分學校都宣布緊急停課。「延後的課程進度怎麼補回來？」、「孩子在家裡有辦法好好學習嗎？」家中學童如何停課不停學，成為諸多家長的煩惱。
其實，許多線上學習平台紛紛釋出免費資源，例如，彙整3大版本國中小教科書，即使漏帶書本回家，仍有電子版可閱讀、標注筆記，且也有搭配課文的教學影片，幫助提升學習趣味、注意力。
此外，有線上平台甚至推出免費線上家教，協助孩童在家仍能銜接學校進度、幫助高中指考生最後衝刺。
究竟如何準備線上教學軟硬體設備？網路上有哪些免費資源可使用？《商周》為您整理以下相關資訊。
線上教學，需要準備哪些東西？
1. 備妥軟硬體設備：硬體包括筆電或平板、麥克風、攝像頭、耳機；軟體包括網路，並記得申請該平台帳號，下載相關需求上課軟體及素材。
2. 準備上課：可先查詢相關課表（上課日期、時間、科目），若確定線上教學時程，會提供相關會議室連結及密碼等。
線上教學有哪些資源？
一、綜合類
1.酷客雲
北市學生多採用「台北酷課雲」線上教學平台，共有1萬1284部線上教學影片、4萬3821道的線上題庫以及21種電子資料庫。
另外，學生也可以參加線上即時同步的培育課程，在家學程式設計、學外語，在停課期間，持續充實自己。
老師也能透過該平台，進行教學、點名、評量和出作業。
2.學習吧
線上學習平台「學習吧」免費提供康軒、翰林、南一版本教科書內容，還有英語學習、閱讀素養等內容。
學生只要登入平台，選擇「課程總覽」，就可看到康軒、翰林、南一等版本的課程，再根據年級和科目分類選擇欲學習內容，除了課文外，還有相關影片、測驗等。
不只學科資源，平台也提供「國語日報」、「大家說英語」等閱讀或英語學習相關內容，還有針對中高年級以上學生看的「一眼看天下」國際新聞。
教師也可使用學習吧提供的工具，進行線上備課、出功課、改作業，所有服務完全免費。
3.均一教育平台
均一免費提供擁有國小到高中的學習資源，能免費觀看上萬部切合新課綱的學習影片、習題、講義等。
均一的特色在於可無限播放影片與練習題、設計獎勵徽章機制、孩子能利用「週計畫」管理學習進度或匯入老師、家長的指派課程，幫助學生調適學習節奏、提升學習動機及時間管理能力。
除了學科資源，均一也提供程式學習、理財能力等相關免費課程。
南一OneClass教學平台內容包括：真人家教、國中小教科書電子書、免費搭配課文的教學Youtube影片等。
因應防疫升三級，南一宣布釋出共500堂免費線上家教課程，供因疫情影響而停課的國小、國中、高中學生申請使用。
只要符合第三級警戒的雙北地區，以及自主停課學校，5/28前每位學生可申請「每週2堂、兩週共計4堂的免費課程」。
線上家教課程為真人一對一直播教學，可以依學校進度、不限教材版本、全科目都適用。
5.康軒雲
康軒提供國中小相關學科資源，各科電子教科書、搭配課文的教學影片等。此外，教師也能在該平台出題、自動批閱試卷，立即產出分析圖表，掌握學生狀況。
6.翰林
翰林提供國小至高中相關學科資源，包含各科電子教科書、多學校段考題、自學包、教學影片、遊戲等。
二、考前衝刺類
1.Snapask
指考倒數不到50天，多縣市國三、高三宣布停課，自學品牌Snapask因此推出「應援高中生」方案。
只要在5/31前登記為高三生，該平台就免費提供高三生國、英、數主科的指考衝刺總複習課程、開放109學年指考全科考古題加詳解；前100名未曾註冊或新用戶即可享有一個月線上提問問到飽。
三、中文線上學習資源
1. ㄅㄆㄇ注音練習
此為國語日報製作的小工具，幫助孩子練習標準念注音，練習正確的鼻音、捲舌等發音。
2. 國字筆順練習
此網站由臺北市文山區力行國小顏國雄老師製作，協助國小學童練習一筆一劃寫國字。
3.漢字說故事
小孩只要看到複雜的字，就不想學嗎？這個線上學習工具，只要點進部首字，就會跳出可愛小短片介紹部首背後的意義，提升學習動力、加深記憶。
4.看圖猜成語
此款遊戲由台中市上安國小呂岳霖製作，學童可以透過不同圖片推敲出正確成語，讓背頌成語增添趣味。
四、STEM線上學習資源
此網站利用遊戲的方式，引導學生學習程式設計，它提供由淺到深的5門課，共20小時課程。孩子可以透過「星際大戰」、「冰雪奇緣」等遊戲，學習程式指令。
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