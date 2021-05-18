全台改行線上學習 教育部建學習網

全台自5月19日至28日，各級學校改採線上教學。指揮中心指揮官陳時中強調，老師、學生避免到校的情況下，仍要兼顧學習權益，相關器材會優先列入考慮。教育部部長潘文忠則表示，教育部已整合民間資源，設立英才網Youtobe學習頻道，包含國小、國中、高中的分科教學影片。

潘文忠說，自5月19日至28日全國各級學校停止到校上課，改採居家學習方式進行課程，兒童照顧中心與補習班也會要求學生停止前往。大專校院與高中以下均以線上教學進行，可採行同步、非同步或混合方式進行，且視同正式課程，並以暑假不另行補課為前提。

在教職員工方面，潘文忠表示，學校教職員工仍以到校為原則，但由各校自行評估網路及相關設備能量，決定教師到校人數，上課方式由學校與老師自行評估。若學生缺乏數位學習設備，可向學校借用，且缺乏照顧者的學生，學校應提供部分到校學習照顧與用餐。

在線上學習期間，仍會持續弱勢扶助相關措施，包括用餐協助網等。潘文忠強調，若家長需照顧12歲以下的學童或身心障礙的學童，可申請防疫照顧假，教育部也整合了民間學習資源，建立「因材網數位學習資源」Youtobe頻道，讓家長與國小、國中、高中學生在家使用。

陳時中補充，目前各層級的學生也陸續確診新冠肺炎的情況，目前共計大專院校16名、高中4名、國中6名、國小7名及幼兒園4名，共計37名，在全台各地也都有相當案例，且絕大多數都是接觸者染疫。

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