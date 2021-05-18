全台各級學校明起大停課 老師、爸媽的煩惱14大QA解惑

國內疫情警戒升級，為降低群聚感染之風險，教育部宣布，明日起（5月19日）起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且安親班、補習班等亦同時配合停課。大學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。聽到消息，家長哀怨，製作14大ＱＡ解答疑惑。

Ｑ1：停止到校上課的適用對象為何？

1.全國各級學校及公私立幼兒園。

2.實驗教育機構及團體。

3.外僑學校。

4.兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構。

Ｑ2：停止到校期間，課程是否繼續？是否需要另行補課？

1.停止到校期間，大專校院及高級中等以下學校原則改採居家線上學習。線上學習方式可採同步、非同步或混成方式。

2.線上學習為正式課程，以暑假期間不另行補課為原則。

3.課程、教學、補課與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，並採從寬認定為原則。

Ｑ3：學校實施線上學習的整備作業？

1.縣市政府應盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣市內資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用所需之學習資源。

2.學校應先評估其整備狀況，備妥線上學習相關設備、資源後實施；惟整備期間，學校仍須掌握學生居家及自主學習情形。

Ｑ4：停課改採線上學習期間，教師是否需要到校上課？

1.教師以到校上課為原則。

2.學校可依其網路頻寬、數位設備等資源情形評估，自行配置教師到校或採居家線上教學之人數。其中，教師採居家線上教學者，應以下列情形為優先：

(1)為自主健康管理者，或有同住家 人實施居家隔離或居家檢疫。

(2)居住於疫情第三級警戒區域。

(3)需於不同之疫情警戒區域間通勤者。

(4)懷孕者或有12歲以下學童需照顧者。

Ｑ5：停課改採線上學習期間，行政人員是否須到校上班？

Ａ：行政人員以到校上班為原則。

Ｑ6：高中以下學生如家中無數位學習設備進行線上學習怎麼辦？

Ａ：學生可向學校借用，或由學校提供學生到校學習之相關空間及設備，並安排人力協助學生學習、照顧及用餐。

Ｑ7：12歲以下孩童之家長如有親自照護之要求，該如何因應？

1.配合指揮中心之決策，若家長有親自照顧12歲以下之孩童之需求，因應疫情停課居家線上學習期間，受僱之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。

2.前述家長，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人(如爺爺、奶奶等)。

3.高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

Ｑ8：就讀國高中持有身心障礙證明之子女，有照顧需求，家長得請防疫照顧假，其申請對象為何？請假是否需要證明？

1.申請對象為就讀國高中領有身心障礙證明（依身心障礙者權益保障法核發之證明）學生之家長，其中一人得申請防疫照顧假；如果雇主要求須提供相關證明，只要提出子女之就讀證明及身心障礙證明即可。

2.如未領有身心障礙證明者，其生活自我照顧能力與一般學生較無差別，其家長未列入防疫照顧假申請對象。學生如有照顧需求，家長仍依照性別工作平等法或依勞動基準法規定辦理。

Ｑ9：停課改採線上學習期間，如家長因故無法親自照護孩子，該如何因應？

高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

Ｑ10：因應疫情停課居家線上學習期間貧困學生午餐問題？

1.居家線上學習期間，將加強弱勢學生關懷機制與用餐協助。

2.居家遠端學習之弱勢學生，在相關規範下可透過學校印製餐券發放給學生，與鄰近自助餐或連鎖超商(市)合作，讓學生就近領取餐食。

Ｑ11：畢業典禮之辦理時程是否調整？

1.學校依中央流行疫情指揮中心規定評估，並依據各縣市所訂防疫措施辦理；若各縣市未訂有相關規定，且經評估無法達到指揮中心防疫標準者，則延後辦理或停辦。若需延後辦理，亦建議採線上轉播方式辦理。

2.屬第三級警戒區域（新北市、臺北市），前述活動應延後或暫停辦理；若需延後辦理，建議採線上轉播方式辦理。

Ｑ12：大學指考如何因應?

Ａ：不受影響。

Ｑ13：停課改採線上學習期間，師生有何學習資源？

1.本部彙整建置線上學習資源，提供多樣學習資源管道與平臺選擇，家長亦能透過平臺了解學生學習情況。

2.為避免同時大量登入現有教學平臺造成壅塞，教育部另提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

3.其他線上學習資源參考：

(1) 因材網數位學習資源Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCFfPPM-2hZrctgmlyYHawmw

(2)教育雲線上教學便利包： https://learning.cloud.edu.tw/onlinelearning/

(3) 疫起線上看：https://video.cloud.edu.tw/video/co_topic_2.php?cat=18

(4) 因材網：https://adl.edu.tw/HomePage/home/

(5) 台北酷課雲：https://cooc.tp.edu.tw

(6) 均一教育平台：https://www.junyiacademy.org

(7) PaGamO：https://www.pagamo.org

(8) LIS情境科學教材：https://lis.org.tw

(9) 學習吧：https://www.learnmode.net/home/

Ｑ14：公私立幼兒園及非營利幼兒園在居家線上學習期間，是否會退費？

1.公立(含專設)、準公共、私立幼兒園：家長自行繳交之費用，依各直轄市、縣(市)政府公告之收退費規定，由幼兒園辦理退費。

2.非營利幼兒園：依法停課日數連續達5日以上者，按幼兒每人每月實際繳交費用，乘以請假或停課日數占當月教保服務總日數之比率，再乘以百分之三十退費。

【示例】家長繳交3,500元/月，5月上課日數25日，請假或停課日數連續10日

退費=3,500元X10日÷25日X30%=420元

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