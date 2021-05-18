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台東校園125人請防疫假 全國停課家長措手不及

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東學校今天有125人請防疫假。記者施鴻基／攝影
台東學校今天有125人請防疫假。記者施鴻基／攝影

疫情持續升溫，台東縣教育處昨天宣布高中以下學校如家長因防疫為學生請假，希望各校從寬認定准假，第1天就有125人請假，多數分布在台東市區，其中以東海國小15人最多。教育部也宣布即日起全國停課到28日，家長頭痛不已，要求政府至少要給家長假，好在家照料孩子。

台東未傳疫情，但依然有上百名學生請防疫假，其中以東海國小、東海國中較多。部分家長正在猶豫是否跟進，教育部今天馬上宣布全國大停課，雖解決家長的猶豫，卻也出現新的困擾。

「連北部返鄉的親友邀約都婉拒了，也盡量去市場買菜。」請假學生家長表示，學校群聚情況嚴重，接觸的親友等對象可能來自各地，政府又不停課，很難避免風險，所以乾脆自己請假防疫，剛好如今也逢學期末，期末考再去就可以，功課可在家複習。

但多數家長則受限工作無法跟進，他們說，雙薪家庭父母都要工作，孩子一個人在家實在不放心，只能冒險讓他們去學校上課，如今停課卻又擔心照顧問題，建議政府要強制給假，「不然難道不去上課，卻要跟著家長去上班，增加另一種群聚風險嗎」？

一名賣場張姓員工直言「實在很困擾」，一來要請假擔心公司主管給臉色，記在小簿子秋後算帳；二來政府的規畫一定又是請防疫假可不支薪，一停10天，三分之一的薪水就飛了，一般家庭恐怕受不了。最困擾的是本來短期不考慮採購物資，這下子不買不行了。

她說，「總該考慮真正勞工的需求吧」，政府去年花錢補助給許多實際上沒有勞動、沒有繳稅的人，真正的勞工幾乎都領不到，建議這次強制給假，發給有納稅的勞工，至少發半薪穩定防疫假期間的家庭經濟。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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