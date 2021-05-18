雙北中小學停課 桃園立委民調：九成家長盼比照

國內疫情警戒升級，為降低群聚感染之風險，教育部宣布，明日起（5月19日）起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且安親班、補習班等亦同時配合停課。大學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。聽到消息，家長哀怨，製作14大ＱＡ解答疑惑。

2021-05-18 15:15