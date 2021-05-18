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雙北中小學停課 桃園立委民調：九成家長盼比照

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
立委萬美玲反映桃園家長希望比照雙北停課。本報資料照
立委萬美玲反映桃園家長希望比照雙北停課。本報資料照

疫情嚴峻，雙北宣布高中職以下各級學校停課，立委萬美玲相繼接到很多民眾陳情，希望桃園比照雙北停課，服務處人員接電話忙翻了，萬美玲今天上午表示，桃園與雙北同屬北北桃生活圈，無法果敢宣布是否停課，甚至提出學生缺課率達2成以上才停課說法，反而造成家長人心惶惶。

萬美玲表示，雙北宣布高中職以下各級學校停課，她的服務處電話被打爆，民眾都希望市府比照雙北市停課，為讓市府瞭解市民想法，她在臉書粉專進行民調，不到8小時即有3萬人點閱、破千網友留言，超過9成表達希望桃園比照雙北停課。她呼籲市府超前部署做好相關停課配套措施，參考雙北作法，一旦小朋友停課期間照顧等問題，亦應盡速研議。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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