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無法告假！2幼兒停課無人顧 醫護人員PO文急徵保母網心酸
為降低群聚感染風險，今（18）日開始多個縣市包含國中、國小、安親班、補習班、幼兒園及托嬰中心等，將全面停課至5月28日。國九及高三學生則停課至畢業典禮前。在此期間，家長可請防疫照顧假，不過有些人因工作性質像是醫護人員，卻難請防疫假照顧孩子。
一名從事醫護工作的媽媽在不公開臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》發文求助，「急徵！！！目前幼兒園停課中，但我是醫護人員目前疫情嚴峻無法告假，家中無人可看顧ㄧ個6歲及3歲的孩子，所以徵求可到宅的托育人員，時薪可談謝謝」。
即使有防疫照顧假，在本土疫情蔓延的情況下，醫護人力吃緊，難請假在家照顧停課的孩子，不少網友看了貼文感到相當心疼，紛紛留言「辛苦了！」，也有老師吐苦水表示「停課不停學，老師還要在學校待命和線上教學，家裡2個幼兒園小孩放假沒後援」、「真希望政府能替這些醫療人員和老師等的孩子做一些措施」。
對此，雙北市府表示，部分家長可能因工作無法請假照顧小孩，像是醫護警消人員小孩等，有公務而無法請假。12歲以下小學及幼兒不能單獨在家，可以跟學校溝通，取得校方同意後，將12歲以下及幼兒園學生送到學校，這部分教育局授權學校決定，且仍要避免群聚。
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