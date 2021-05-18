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歷年最悲慘高三！ 「生於SARS畢業於COVID」曝6慘況自嘲

聯合新聞網 / 綜合報導
全台各級學校因應防疫措施，多地發布停課通知。記者林伯東／攝影
全台各級學校因應防疫措施，多地發布停課通知。記者林伯東／攝影

新冠肺炎本土疫情升溫，全台各地校園更陸續有不少學生確診案例，全台各級學校因應防疫措施，停辦畢業典禮等活動、多地發布停課通知，要學生不用到學校上課，改採遠距教學，有高三生因此自嘲「生於SARS畢業於COVID」，是「歷年來最悲慘的一屆」。

一名高三生在臉書匿名粉專「黑特南二中4.0」投稿，表示這一屆高三生因為疫情持續延燒，許多活動像是畢業旅行、畢業典禮、集會紛紛取消或改為各班舉行。

再加上由於這屆高三是舊課綱（九九課綱）最後一屆，110學測的數學堪稱史上最難，下一屆就採用108新課綱，讓原PO提出6點無奈調侃「大家好我們是：沒有畢典、沒有成發、沒有晚會、沒有畢旅、學測難還不能重考、生於SARS畢業於COVID，最悲慘的一屆」。

貼文一出也引起應屆高三生熱烈回覆「沒事，還有指考」、「至少不是死於COVID」、「至少你還活著」、「有啦我們有畢典，只是是視訊的」、「你只是特別了一點」。


新冠肺炎 COVID-19 停課

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