成為全台「唯二」到校學校！台南護專學生氣炸：別賭了好嗎？

新冠肺炎本土疫情升溫，全台大專校院配合防疫，紛紛改採遠距教學，全台只剩中信金融管理學院和台南護專未實施，台南護專學生也因此快氣炸，「不要再賭了好嗎？」。

教育部統計，截至昨晚已有155所大專校院將實體課程調整為遠距課程，占全國大專校院的九成八，包括一般大學74校，技專校院81校。全台只剩一所一般大學、一所技專校院未實施遠距教學，分別是中信金融管理學院和台南護專。

許多台南護專學生得知自己學校沒遠距後，紛紛投訴臉書「黑特南護」，「不要再賭了好嗎？現在繼續照常上課，並不會有人誇讚說我們學校防疫做得很好，反而上新聞還有可能是因為我們學校沒有做遠距，被警告、被嘲笑罷了」、「雖然不是每個人都想要遠距，但應該每個人都是想要活下去吧，全台95%以上大專都有辦法做到，那我們為什麼不能呢」、「其實學校是想看我們有多少能耐能撐到最後」。

但也有人認為「真的看不下去，不是說可以請防疫假了嗎？到底在吵什麼，不想增加外出的風險就請假啊！沒人要你們不要請欸，就問一句為什麼不請假？」、「不要再吵了好嗎，到底有多少人遠距是為了防疫，到底又有多少人只是為了放假？」，不過也有人指出，雖然可以請防疫假，但需要家長簽名「不然早就一堆人請了」。