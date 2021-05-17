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大學遠距教學第一天！老師「另類遠距」要學生到教室上課
新冠肺炎本土病例增多，台灣多所大學包括東吳、輔大、台科大、台師大、清大、台大、中央大學等校，都陸續宣布17日起改採遠距教學。但卻有大學生分享，自己大學的專任導師卻有另類的「遠距教學」，讓學生到教室上課，而老師在家裡直播教學。
原PO在Dcard的有趣版上以「原來我們都誤會遠距教學的意思了」為題分享，並貼上一則像是大學教授發送的通知，說明要同學一樣到原定教室上課，但老師則會在家裡直播上課，讓原PO不禁反諷「原來是學生群聚，老師遠距啊」。
此文一出，不少網友便開玩笑的留言道「實況主課程內容」、「老師年紀大，得病會死，學生年紀輕，得病該死」、「老師不會設定於是擺爛.jpg」、「所以你們是隔離老師哈哈」、「老師來學校當直播主」。
也有不少大學生藉此分享自己學校的遠距課程，紛紛表示「我大淡江還強制要求老師要來學校一個人面對空蕩蕩的教室上課呢」、「我們是繼續關在同寢室群聚，然後老師不用來學校」、「輔英的學生還有老師硬性規定要去學校呢！」
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