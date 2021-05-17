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前立委謝國樑籲與雙北同步 基隆要超前部署淨空校園

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前立委謝國樑今天表示，希望基隆與雙北同步，學生全面停止到校，改以遠距教學。圖／謝國樑服務處提供
前立委謝國樑今天表示，希望基隆與雙北同步，學生全面停止到校，改以遠距教學。圖／謝國樑服務處提供

台灣新冠肺炎本土病例暴增，台北市、新北市宣布高中以下學校停課基隆則是國三、高三學生明起停課。前立委謝國樑今天表示，希望基隆的防疫措施能與雙北市同步，學生全面停止到校，改由遠距教學，讓學生的學習不中斷，同時避免接觸感染的機會。

謝國樑在臉書貼文表示，近日新冠確診本土病例暴增，連續3天都是以三位數增加。有家長向他反應，雙北昨天宣布國丶高中三年級學生停課，基隆今天中午才宣布，此時若有學生已感染，擔心病毒隨著學生帶進校園；與雙北同步停課，也可免去學生通學時的風險。

謝國樑說，遠距教學的難度應該不大，目前有些學校已做好相關的事前準備工作。在不中斷學習進度的前提下，「淨空校園、線上學習」應該是現階段必須慎重思考的防疫手段。

謝國樑認為基隆市政府應立即同步實施雙北防疫政策，避免不同調防疫措施形成防疫漏洞。料敵從寬丶超前部署對防疫有絕對的幫助，如同市政府主動宣布廟口夜市暫停營業，就是非常明智的決定。


新冠肺炎 COVID-19 停課 遠距教學 基隆

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