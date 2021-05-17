快訊

晚間無預警停電！台東金峰鄉嘉蘭村等地陷入黑暗

電真的不夠！台電宣布部分地區將緊急停電

苗栗縣暫停公祭 國三高三生可不到校

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗縣出現首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，苗栗縣政府今天宣布暫停公祭；此外，國三及高三生在5月31日前，可不到校上課，採線上學習。

因應國內疫情變化快速，苗栗縣政府今天宣布，即日起至5月28日止，縣內治喪活動全面暫停辦理公祭儀式；家祭部分建議縮小規模、控制人流及落實「實聯制」、全程戴口罩、量測體溫、消毒等防疫措施。

縣府指出，因防疫升級，納骨塔僅限辦理晉塔、遷出之案件民眾可入塔，祭拜民眾請於塔外祭拜。

疫情持續嚴峻，苗栗縣已啟動準三級警戒，縣府也宣布18日起至5月31日止，國三及高三生在5月31日前可不到校上課，可選擇採取在家線上學習，學生的出勤和成績不會因此受影響。

此外，今天公布的苗栗縣首例確診個案為後龍鎮48歲男子，後龍鎮公所也公告，即日起後龍所有小吃業者及攤販，除皆須戴口罩外，一律改成外帶，全面禁止內用，並提醒民眾注意疫調足跡，是否於同樣時間點出入相同場所，做好個人健康監測，有相關症狀請戴口罩做好安全防護後再就醫，不得搭乘大眾交通工具。


新冠肺炎 COVID-19 停課 苗栗縣

延伸閱讀

疫情升溫 苗栗縣議會定期大會延後開議

綠黨部主委籲黨公職暫停公祭 有藍營議員服務處暫關閉

疫情升溫 苗栗縣夜市即日起暫停營業到6/8

台南市議會延到5/28 市府通令暫停公祭

相關新聞

只剩2校要到班上課！全台155所大專改採遠距教學

新冠肺炎疫情升溫，改採遠距教學的大專校院遍布全台，教育部統計，截至今天下午已有155所大專校院將實體課程調整為遠距課程，...

網路、電腦都出問題 雙北教師兵荒馬亂演練遠距教學

雙北市今天上午10時臨時宣布，明天起高中以下學校「停課不停學」，第一線教師直言「全校兵荒馬亂」，辦公室的家長請假來電響個...

基隆未全面停課家長會支持 擔心國高中生跑出去更危險

雙北市府宣布高中以下學生停課，基隆市長林右昌指示教育處與各校會商，做好有必要須停課時的準備作業。基隆市學校學生家長會聯合...

防疫照顧假未強制給薪 跨黨派立委提案：給60%薪資津貼

疫情升溫，雙北已進入三級警戒，高中職以下學校明日起也將停課至5月28日，民眾黨立委賴香伶表示，防疫照顧假未強制給薪，將提...

宣布高中以下停課跳過中央？ 柯文哲：這應是地方事務

台北市長柯文哲與新北市長侯友宜今上午提前宣布雙北高中以下停課，傳是新北市長侯友宜打電話給柯文哲，雙方達成什麼樣的共識？轉...

南崁2校學生確診家長擔心 南崁國小南崁高中爆請假潮

桃園市蘆竹區南崁國中、龜山區南美國小爆發學生確診，兩校停課到30日進行大消毒，由於2校均近南崁地區，消息傳出，引起附近南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。