苗栗縣暫停公祭 國三高三生可不到校

苗栗縣出現首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，苗栗縣政府今天宣布暫停公祭；此外，國三及高三生在5月31日前，可不到校上課，採線上學習。

因應國內疫情變化快速，苗栗縣政府今天宣布，即日起至5月28日止，縣內治喪活動全面暫停辦理公祭儀式；家祭部分建議縮小規模、控制人流及落實「實聯制」、全程戴口罩、量測體溫、消毒等防疫措施。

縣府指出，因防疫升級，納骨塔僅限辦理晉塔、遷出之案件民眾可入塔，祭拜民眾請於塔外祭拜。

疫情持續嚴峻，苗栗縣已啟動準三級警戒，縣府也宣布18日起至5月31日止，國三及高三生在5月31日前可不到校上課，可選擇採取在家線上學習，學生的出勤和成績不會因此受影響。

此外，今天公布的苗栗縣首例確診個案為後龍鎮48歲男子，後龍鎮公所也公告，即日起後龍所有小吃業者及攤販，除皆須戴口罩外，一律改成外帶，全面禁止內用，並提醒民眾注意疫調足跡，是否於同樣時間點出入相同場所，做好個人健康監測，有相關症狀請戴口罩做好安全防護後再就醫，不得搭乘大眾交通工具。