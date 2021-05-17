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家長盼彰化停課防疫 王惠美：有疑慮可在家學習

中央社 / 彰化縣17日電

彰化縣染新冠肺炎達20例，有國中、國小學生確診，部分家長希望全縣停課，對此，彰化縣長王惠美說，家長若有疑慮，可讓孩子在家學習；教育處統計今天約1萬1000名學生請假。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天下午公布彰化縣新增5例本土個案，全縣累計達20例，彰化縣衛生局長葉彥伯說，新增3例為染疫葡萄盤商家族一名婦人5月8日出席喜宴同桌賓客、1例為已宣布全校停課的彰泰國中學生、1例為一個群聚家屬的小孩。

彰化縣政府昨天深夜宣布，彰泰國中2名學生確診，全校師生17日起停課停班14天，預計停課至30日；由於彰化縣內有學生確診，引起部分家長擔心，紛紛讓小孩請假、不上學，縣政府教育處表示，縣立高中、國中、國小共約9萬5000名學生，今天約1萬1000人請假。

台北市、新北市高中以下18日起停課，彰化縣有家長及協會也呼籲全縣中小學、幼稚園、補習班停課，對此，彰化縣長王惠美下午出席應變會議後說，雖有家長建議，但此事如同颱風假，「停了，又有人有其他建議」，因此，家長若有疑慮，可讓孩子在家學習，而有些家長無法請假陪小孩，「我們就讓孩子繼續在學校」。

避免疫情擴散，彰化縣政府今天下午在消防局開設疫情災害應變中心，由指揮官王惠美主持會議，王惠美說，希望各鄉鎮成立口罩糾察隊，勸導民眾遵守防疫規定，並請各公所成立個案熱區清消大隊，依指揮中心提供的熱區範圍，24小時內完成清消，也請各公所定期查核各場所人流的管制措施及防疫作為。

外界為某確診家庭冠上「葡萄家族」稱號，有鄉鎮長反映已影響葡萄銷售，對此，葉彥伯說，病毒感染的是人，是人傳染病毒，葡萄等水果無辜，往後會注意用詞，希望不要造成外界誤解，溪湖鎮、埔心鄉的葡萄健康又營養，纖維素很多，請民眾多多食用。

葉彥伯說，葡萄盤商女兒的小孩昨天晚間確診，由於小孩在學，班級已停課，也匡列數十人居家隔離並採檢，等候結果；這名孩童由於家人也確診，先前已居家隔離並安排篩檢，昨晚得知結果。

葉彥伯說，與葡萄盤商婦人同桌的3名確診者Ct值都在20以下，傳染風險相對高，當天那麼多人參加喜宴，縣府認為有必要提高警戒，為爭取時效，昨天晚間臨時舉行記者會，呼籲5月8日中午曾到花壇鄉全國麗園大飯店參加喜宴約1300名賓客及員工盡快篩檢。


新冠肺炎 COVID-19 停課 王惠美

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