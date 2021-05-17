雙北高中職以下明起停課 家長的防疫照顧假QA速讀

台灣今(17)日本土激增333人，境外移入兩人，雙北市今日上午也同步宣布，明天起高中職以下，包含國中、國小、安親班、補習班、幼兒園及托嬰中心等，將全面停課至5月28日。國九及高三學生則停課至畢業典禮前。期間，家長可請防疫照顧假，對於家長請假是否影響工作權利，面對家長各項疑問，製作ＱＡ幫大家解答。

Q：什麼是防疫照顧假？

係指針對家中有12歲以下學童或就讀高中（含：高中、高職、五專一至三年級）、國中持有身心障礙證明之子女等有照顧需求者。勞工因防疫照顧需求而申請防疫照顧假，雇主不可視作曠職或強迫勞工改請事假、扣發全勤獎金等不利處分。

Q：申請對象為何？

凡家中有12歲以下學童的家長，其中一人於停課期間如有照顧學童需求得請防疫照顧假。「家長」的定義包含：父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人，例如：爺爺、奶奶等。

若有就讀高中學校（含高中、高職、五專1至3年級）或國中持有身心障礙證明之子女，有照顧需求時，家長其中1人得請防疫照顧假。

Q：若雇主不給防疫照顧假，會如何處理？

符合上述規定的家長若有學童照顧需求，雇主應予准假，且不得視作曠職，或強迫勞工改請事假或其他假別，也不得因此扣發全勤獎金、解僱或予不利處分。

雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法第22條工資未全金額給付處罰；如強制勞工改請特休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定，處罰金額落在2萬元至100萬元範圍內。

Q：防疫照顧假可請多長？

防疫照顧假隨學校暫停上課的日期而定，並沒有時間限制，但僅限於12歲以下的學生，已滿12歲的國一生並不適用。

Q：防疫照顧假可依法領薪？

「防疫照顧假」為防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，此一特別措施並未強制雇主應付薪資，可由雙方協商。但新北市長侯友宜上午表示，雇主在防疫照顧假方面應多給予彈性，讓員工在防疫照顧假期間仍能領薪。國民黨和時代力量黨團則認為，中央政府應補貼企業，讓申請防疫照顧假者仍能領薪。

Q：家長若有照顧需求，但不在防疫照顧假請假適用對象內，能請何種假別？

若家中有因疫情停課、超過12歲年齡的學生，但家長並非列屬防疫照顧假可申請適用對象，得另請家庭照顧假、特別休假或事假之假別，雇主應予准假，勞雇雙方應為防疫共同努力。但家庭照顧假，時間最長只有七天，包括事假這兩種假均不強制雇主給薪。