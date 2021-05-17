停課後家長如何居家上班兼育兒？過來人：孩子活著就好、冰雪奇緣不斷重刷

疫情持續延燒，許多父母面臨居家工作、同時得照顧孩童的挑戰。美國媒體《今日美國》（USA TODAY）日前分享當地父母的實戰經驗。

作家史派克絲（Amber Sparks）是一名4歲女孩的母親，她和女兒、丈夫同住在一間小公寓裡。疫情期間史派克絲跟丈夫都在家工作，女兒學校也停課。史派克絲說在「混亂」時期，女兒日常排程主要是不斷重刷《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》。

史派克絲看了很多爸媽分享精心設計、用顏色編碼的時間表後倍感壓力，自認是閒散的X世代：「如果我們在疫情期間只求讓孩子好好活著，假以時日再規劃豐富活動，應該還可以吧？」

史派克絲笑說，女兒在執行行程表第一天，就說不想看《冰雪奇緣》，而是選擇《瑪莎和熊》2小時卡通馬拉松。

本業為物理治療師的部落客the.vagina.whisperer則分享「非常符合現實」的居家工作育兒時程表，好比早上9點「跟小孩討價還價，要他們做功課」、下午1點「跟小孩爭辯要他們睡午覺」、下午2點則是「我放棄了，做你們想做的吧！」