快訊

興達電廠發生1號機無預警故障 台電稍後對外說明

直播／疫情爆不停！本土確診單日增333例 雙北共306例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停課後家長如何居家上班兼育兒？過來人：孩子活著就好、冰雪奇緣不斷重刷

聯合新聞網 / 綜合報導
美國媽媽居家上班兼育兒的行程表，主要是冰雪奇緣不斷重刷。圖／取自twitter@ambernoelle
美國媽媽居家上班兼育兒的行程表，主要是冰雪奇緣不斷重刷。圖／取自twitter@ambernoelle

疫情持續延燒，許多父母面臨居家工作、同時得照顧孩童的挑戰。美國媒體《今日美國》（USA TODAY）日前分享當地父母的實戰經驗。

作家史派克絲（Amber Sparks）是一名4歲女孩的母親，她和女兒、丈夫同住在一間小公寓裡。疫情期間史派克絲跟丈夫都在家工作，女兒學校也停課。史派克絲說在「混亂」時期，女兒日常排程主要是不斷重刷《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》。

史派克絲看了很多爸媽分享精心設計、用顏色編碼的時間表後倍感壓力，自認是閒散的X世代：「如果我們在疫情期間只求讓孩子好好活著，假以時日再規劃豐富活動，應該還可以吧？」

史派克絲笑說，女兒在執行行程表第一天，就說不想看《冰雪奇緣》，而是選擇《瑪莎和熊》2小時卡通馬拉松。

本業為物理治療師的部落客the.vagina.whisperer則分享「非常符合現實」的居家工作育兒時程表，好比早上9點「跟小孩討價還價，要他們做功課」、下午1點「跟小孩爭辯要他們睡午覺」、下午2點則是「我放棄了，做你們想做的吧！」


新冠肺炎 COVID-19 停課

延伸閱讀

憂防疫停課成類颱風假 網疾呼：家長別趁放假帶小孩出門

全台停課懶人包／疫情升溫雙北高中職以下停課 還有哪些學校跟進？

雙北停課她怒「昨天怎不宣布」 網反罵：病毒還要配合你？

疫情造成恐慌！彰化1.1萬名學生請假 比例達11%

相關新聞

疫情延燒教育部今僅要求學校准假不扣成績、缺勤 質疑湧入配套在哪？

新冠肺炎疫情升溫，教育部今天在臉書粉絲專頁公告，學生基於防疫目的請假，學校應予以准假，不納入出缺勤紀錄，也不能扣減學業成...

全台停課懶人包／疫情升溫雙北高中職以下停課 還有哪些學校跟進？

國內新冠肺炎疫情升溫，社區感染大爆發，全台各地校園更陸續有不少學生確診案例，各級學校因應防疫措施，已經發布停課通知，要學生不用到學校上課，改採遠距教學，視訊上課的居家學習方式，不過每個縣市學校染疫人數都在變化中，停課標準和實施到何時也不一樣，老師和家長們也都繃緊了神經緊盯疫情發展，以下整理全台停課一覽供民眾參考。

疫情嚴峻...雙北宣布：高中職以下全數停課至5月28日 含補習、安親班

新北市長侯友宜今日上午緊急召開臨時記者會，對於新北市疫情日趨嚴峻，他表示，高中職以下包括補習班、安親班等課後照顧中心，自...

雙北高三、國三學生不用到校 基隆市跟進明天起停課

北台灣疫情發燒，基隆市政府今早宣布，基隆市高三、國三學生明天起停止上課。

停課後家長如何居家上班兼育兒？過來人：孩子活著就好、冰雪奇緣不斷重刷

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）日前分享當地父母居家工作、同時得照顧孩童的實戰經驗。

跟進雙北！高市高三及國三應屆畢業生可請假不到校

高雄市教育局今天宣布，兼顧安全防疫與學生個別學習需求，高三、國三畢業班學生若有個別需求者，經家長同意後，可向學校請假不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。