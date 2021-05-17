憂防疫停課成類颱風假 網疾呼：家長別趁放假帶小孩出門

國內疫情大爆發，雙北市今日宣佈18日起高中以下學校全面停課。有網友擔心，民眾會像放颱風假時一樣，趁放假出門遊玩，且高中生可能不受控外出外玩耍，有網友呼籲，「停課是防疫，不是讓家長可以帶小孩出門吃下午茶，拜託待在家」。

雙北市今日宣佈，18日起高中以下學校全面停課，有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，「雙北停課了，是防疫，不是讓家長可以帶小孩出門吃下午茶，拜託待在家！大家都想趕快恢復原本的生活，請不要當老鼠屎」。

其他網友也擔心表示「真的不想看到放假後，全部出去吃喝玩樂，中獎了再來靠北政府」、「一停班停課百貨公司就等著爆增人潮」、「會不會變成類颱風假」、「我覺得高中生⋯會比較難控制不要外出耶」、「放心，他們會往安全的南部走」。

還有人留言「停課不是讓你帶小孩出來玩的！」、「我覺得是家裡都沒大人的屁孩比較會溜出去」、「一定要宣導出去，就是有那種白目家長」、「老實說這就跟颱風來了放假一樣，我想還是有人會當作正常休假來用」。