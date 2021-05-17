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雙北停課她怒「昨天怎不宣布」 網反罵：病毒還要配合你？

聯合新聞網 / 綜合報導
雙北高中以下學校明起停課。記者黃義書／攝影
雙北高中以下學校明起停課。記者黃義書／攝影

雙北市今日宣佈高中以下學校停課至28日，引起不少家長討論。有網友抱怨，若能昨天提前公布停課，家長們還能找人協助安頓孩子，現在臨時公布真的「頭很痛」。然而不少網友反批，「停課被罵、不停課也被罵」，直言「少賺二周薪水，大家努力控制疫情，否則失控就像別國一樣全體大失業」。

有網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，「昨天明明就可以公布停課，幹嘛非要周一都到學校了才公布，這下爸爸媽媽們頭很痛，因為安親、補習都停止了，如果雇主再不給請防疫照顧假，就更悲劇」。

該網友說，「別說什麼阿公阿嬤、爺爺奶奶幫忙，現在很多家庭是沒有後援的，今天跟昨天找後援差別很大，時間充裕多寡差很多，畢竟停課時間長達兩周」。

有網友認同留言「真的有點崩潰」、「政治盤算吧！這樣比較像在做事」。不過許多網友都認為，停課被罵、不停課也會被罵，且每天疫情變化大，本來就難以預料每天狀況，留言「疫情很難控制，雖然我不在雙北，但是我已經昨天就預想好，要是需要停班停課要怎麼辦了」。

還有人留言「病毒還要配合你？真的在意的話，應該今天就自主請假了吧」、「昨天是會知道今天疫情更嚴重嗎？」、「明天才停課，而且疫情持續擴散，家長本來就該提前想好應變方案」、「病毒不會管你星期幾的啦！就是看的今天確診數又往上走，只能當機立斷，搞不好一堆確診都是學生，那你說該停不該停？」


新冠肺炎 COVID-19 停課

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