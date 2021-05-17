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元智大學今起遠距教學 教職員工異地辦公

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
元智大學教務處公告，自5月17日起全體學生採遠距教學授課至5月30日止。圖／元智大學提供
元智大學教務處公告，自5月17日起全體學生採遠距教學授課至5月30日止。圖／元智大學提供

國內疫情急遽升溫，雙北地區疫情警戒升至第三級，元智大學教務處公告，自5月17日起全體學生採遠距教學授課至5月30日止，教職員工異地上班，視疫情動態變化，隨時作滾動式修正，而今年畢業典禮原訂於6月5日晚上舉行，因疫情升溫停辦，改為線上預錄影片，以減少群聚感染風險。

元智大學表示，線上課程已行之多年，從翻轉教育到大規模線上磨課師課程，元智在遠距的教學軟硬體發展相當成熟，這學期因為疫情因素，校內許多老師也積極學習各種線上教學軟體，為配合防疫減少群聚，也為教學做好萬全準備。

校方表示，除了規劃職技人員分區異地辦公外，自5月17日起授權單位主管視單位業務狀況，讓居住雙北地區的教職員居家辦公，先試行3天，後續將視疫情發展滾動式調整。


新冠肺炎 COVID-19 停課

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