全台停課懶人包／疫情升溫雙北高中職以下停課 還有哪些學校跟進？

國內新冠肺炎疫情升溫，社區感染大爆發，全台各地校園更陸續有不少學生確診案例，各級學校因應防疫措施，已經發布停課通知，要學生不用到學校上課，改採遠距教學，視訊上課的居家學習方式，不過每個縣市學校染疫人數都在變化中，停課標準和實施到何時也不一樣，老師和家長們也都繃緊了神經緊盯疫情發展，以下整理全台停課一覽供民眾參考。

台北

高中職、國中小、幼兒園及補習班等，明天起全面停課到28日。

鄰近北市萬華警戒區的老松、龍山、雙園及螢橋國小等四校，5月17日起至廿三日也停課一周，學生採自主學習。

北市某國小14日晚間接獲教育局通知，校內某實驗機構一名學生確診，學校托嬰中心及實驗機構停課至5月28日。

新北

新北巿自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。

新莊輔仁大學進修部、新店耕莘健康管理專科學校都傳出疑有學生確診，校方都緊急通報學生留意並展開清消，並啟動遠距教學，板橋區也有國中因學生家長確診，學校14日起緊急通知國三某班學生今起一周預防性不到校，將於5月29、30日補考會考。

台藝大該校有1名學生確診，目前該生已進行隔離治療，但全校師生與教職員均自17日起全體自主健康管理監測14天，所以相關課程都由實體改為線上遠距教學。自5月17日起，所有課程全面改為線上教學，並依課租性質(如展演、實作課程）可调整授課方式，或延後上課。

宜蘭

宜蘭宣布，5月17日起國三、高三學生不到校上課。

基隆

基隆市政府今天上午宣布，18日起基隆市國三及高三生停止上課。

桃園

桃園市傳出疑似學生染疫事件，蘆竹區南崁國中、龜山區南美國小5月17日起全校停課2周，校方請學生居家做好健康自主管理，採取線上平台教學，提供學生線上自主學習，另外等復課之後進行補課。

新竹

新竹市長林智堅與桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科共同宣布，自18日起到5月28日，高三生、國三生可在家學習不到校上課，改採遠端學習。

另外，新竹縣教育處也宣布，終身教育學習機構明天起至6月8日暫停開課，課程順延辦理，另設置於新竹縣各國中小內的社區共讀站也停止對外開放。

指揮中心16日公布確診病例有三例在新竹縣，其中案1589為未滿六歲男童，就讀湖口某幼兒園，雖然主要足跡都在家裡和學習環境，但旅遊史曾到台南和高雄，目前幼兒園已停課，匡列130人居家隔離；案一1672則為四歲女童，在芎林鄉就讀幼兒園，居家隔離102人。2所私幼均從17日起停課14天。

苗栗

苗栗縣一名國3學生14日與台南染疫確診者搭乘自強號同一車廂，雖位置距離前後兩排以外，未被匡列隔離，學生家長16日主動通知校方，縣府衛生局昨晚將他送防疫旅館隔離，另教育處基於防疫優先，匡列2所國中109人在家自主健康管理，停課14天。

台中

西屯區重慶國小全校師生17日起到5月31日不必到校上課，改採遠距視訊教學。

中市東山高中國中部三年級廿五位老師、六四○位學生5月10日至北屯區福隆宮進行考前祈福儀式，行程與確診者足跡有重疊，為避風險，該校665名師生明天起在家線上學習2週，落實自主健康管理。

彰化

彰化市彰泰國中因有二名學生確診，全校預計自17日起停課至5月30日止，芬園國中、和群國中國三學生因會考與彰泰同試場也停課，而南彰也有一國小有一班停課。

嘉義

社區大學、樂齡學習中心課程自即日起停課。

台南

台南市長黃偉哲16日晚上宣布，17日起，台南市高三與國三畢業班學生若有個別需求者，經家長同意後，得以請假方式不到校上課，兼顧安全防疫與學生個別學習需求。

高雄

高雄市所屬高級中等以下學校學生因疫情因素有個別請假需求者，經家長同意後，可向學校提出請假不到校上課，不列入出缺席紀錄，成績評量採多元方式處理，學校並應妥適規畫補課或線上課程。