快訊

桃園某國中爆疑學生染疫 明起至5月30日全校停課

葡萄盤商家族13人染疫 彰縣發「快篩動員令」匡列1300人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫優先 花蓮3大學採遠距教學

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
慈濟科技大學為防範疫情，配合政府政策，自5月17日起至6月8日採遠距教學。圖／慈濟科技大學提供
慈濟科技大學為防範疫情，配合政府政策，自5月17日起至6月8日採遠距教學。圖／慈濟科技大學提供

由於疫情延燒，花蓮3間大學皆採用遠距教學模式，並建議外縣市學生優先選擇遠距教學，所有活動皆延期或取消，校方提醒學生避免到人多公共場所，避免成為防疫缺口。

慈濟科技大學指出，因應疫情變化，中央規定各縣市疫情分級，為防範疫情，配合政府政策，慈濟科技大學自5月17日起至6月8日採遠距教學，學生可選擇回到教室（全程戴口罩、採實名制），或待在家裡、學生宿舍線上參與課程，並建議外縣市學生優先選擇遠距教學。

同時，慈濟科大已緊急展開全校學生的足跡調查，以及實習學生是否接觸過疑似或確診患者，以利防疫風險管理。至於參與進修推廣部的社區民眾，花蓮慈院、大林慈院的進修護理人員、以及樂齡大學與樂齡研究苑，也從5月17日起至6月8日全面停課

國立東華大學表示，因應疫情擴大，自5月17日起至6月8日止，全部課程採用同步或非同步線上教學，以降低感染風險。無法採線上教學實驗、實作或體育課程等，須待疫情趨緩恢復實體教學後以補課方式辦理。

無法採線上教學且5人以下課程，除非非常必要須實體授課，且須事先敘明原因申請外，應待疫情趨緩恢復實體教學後再補課。請授課教師掌握學生上課情形，提醒學生避免於上課時間出入公共場所，造成防疫缺口。

另外，慈濟大學5月18日至6月11日，除必要實驗課或實務操作課外，全校改為線上授課（同步或非同步遠距教學），5月17日起，社教中心校本部所有課程停課2周，6月8日前，活動全面延期或取消。


新冠肺炎 COVID-19 停課 慈濟科技大學 東華大學

延伸閱讀

教室開冷氣不通風跨班授課多 家長籲中小學全面停課

學生控訴校方防疫慢半拍 校長：遠距要馬上啟動有難度

警大防疫慢引質疑 宣布今起改遠距教學

高雄空中大學遠距教學優勢 「高空大OUK」APP方便線上學習

相關新聞

桃園某國中爆疑學生染疫 明起至5月30日全校停課

疫情日益嚴峻，桃園市一所國中今天下午爆發疑似學生染疫個案，校方接獲市府衛生局通報後，立即在校方粉絲專頁公告，該校自明天起...

樹人醫專學生控訴校方防疫慢半拍 校長：遠距要馬上啟動有難度

高雄路竹區樹人醫專陳姓學生向本報投訴，指學校防疫態度過於輕慢，未明確採取遠距教學措施，而是告訴師生，有疑慮者可請假，這等...

台南市晚間宣布 國三高三學生可以請假不到校上課

台南市長黃偉哲今晩宣布，台南市高三與國三畢業班學生若有個別需求者，經家長同意後，得以請假方式不到校上課，兼顧安全防疫與學...

口罩戴不住 家長憂國中生自制力差盼全面停課

教育局表示，因應疫情嚴峻，雙北達成共識，國三生、高三生今起停課至畢業典禮，柯文哲也呼籲國三學生考完之後，要待在家裡。不過...

防疫優先 花蓮3大學採遠距教學

由於疫情延燒，花蓮3間大學皆採用遠距教學模式，並建議外縣市學生優先選擇遠距教學，所有活動皆延期或取消，校方提醒學生避免到...

教室開冷氣不通風跨班授課多 家長籲中小學全面停課

新冠肺炎疫情急速升溫，政府宣布雙北市國三、高三和台北市萬華區四所國小明天起停課改採遠距教學，家長批評「做半套」，呼籲各級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。