防疫優先 花蓮3大學採遠距教學

由於疫情延燒，花蓮3間大學皆採用遠距教學模式，並建議外縣市學生優先選擇遠距教學，所有活動皆延期或取消，校方提醒學生避免到人多公共場所，避免成為防疫缺口。

慈濟科技大學指出，因應疫情變化，中央規定各縣市疫情分級，為防範疫情，配合政府政策，慈濟科技大學自5月17日起至6月8日採遠距教學，學生可選擇回到教室（全程戴口罩、採實名制），或待在家裡、學生宿舍線上參與課程，並建議外縣市學生優先選擇遠距教學。

同時，慈濟科大已緊急展開全校學生的足跡調查，以及實習學生是否接觸過疑似或確診患者，以利防疫風險管理。至於參與進修推廣部的社區民眾，花蓮慈院、大林慈院的進修護理人員、以及樂齡大學與樂齡研究苑，也從5月17日起至6月8日全面停課。

國立東華大學表示，因應疫情擴大，自5月17日起至6月8日止，全部課程採用同步或非同步線上教學，以降低感染風險。無法採線上教學實驗、實作或體育課程等，須待疫情趨緩恢復實體教學後以補課方式辦理。

無法採線上教學且5人以下課程，除非非常必要須實體授課，且須事先敘明原因申請外，應待疫情趨緩恢復實體教學後再補課。請授課教師掌握學生上課情形，提醒學生避免於上課時間出入公共場所，造成防疫缺口。

另外，慈濟大學5月18日至6月11日，除必要實驗課或實務操作課外，全校改為線上授課（同步或非同步遠距教學），5月17日起，社教中心校本部所有課程停課2周，6月8日前，活動全面延期或取消。