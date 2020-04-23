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台中科大未立即採大型遠距教學 學生氣炸：群聚感染才要開始實施

聯合新聞網 / 綜合報導
台中科大同學發文貼出學生會資訊，對於學校5月底才將大型遠距規模演練報請教育部一事感到不滿。圖擷自dcard
台中科大同學發文貼出學生會資訊，對於學校5月底才將大型遠距規模演練報請教育部一事感到不滿。圖擷自dcard

國防部18日緊急召回海軍敦睦艦隊官兵，而其中一集合點位在台中科大校門口，台中政府事後自行疫調，發現確診官兵曾行經一中商圈多間店家，對此有學生在網上發文，公布學校防疫小組會議內容，校方表示預計在5月底才會將大型遠距規模演練報請教育部，而多位中科大學生為此感到不滿，表示不敢在期中考請假，但又深怕感染風險，甚至有學生直言「真的是要等到真的群聚感染才要開始遠距」。

台中科大因應疫情緣故，發出公告表示師生若曾在18日中午11點到2點半時進出一中商圈，待上15分鐘以上，則須自主健康管理且可請防疫假14天，目前校方也有183位學生請假。

不過有學生昨日（22日）在「dcard」發文，貼上其學生會在Instagram上公告的訊息，訊息內容為校方21日招開的防疫小組會議重點摘要，只見校方針對全校遠距教學演練一事回應，表示「正進行小規模的遠距模擬，也有請各系數位TA協助，預計於5月底備妥教學檢核表、大型遠距規模演練報請教育部。」

對此，原PO相當不滿，認為遠距實施太晚，因為鄰近期中考，自己害怕請了課後會落後課程。

而貼文一出後，許多台中科大學生也表示認同，回應「真的是要等到真的群聚感染才要開始遠距欸，今天收到班代通知後問了一下同學，結果完全沒人敢在期中考請假呢，真的是崩潰」、「我真的無言啦，說要演練遠距，那上課的時候老師叫我們下載那些軟體開視訊，然後老師截圖傳給學校是在作秀嗎」、「學校就跟那艘軍艦一樣，大家都關在一起，要死一起死」、「我們班還是有人照請，畢竟那個風險不是每個人都有辦法承受」、「昨天一直在等學生會限時，看到五月底直接吐血」。

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