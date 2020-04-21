快訊

填補防禦網缺口：台灣該買標三反彈道系統嗎？

敦睦艦隊92官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原來肺炎近在咫尺 男大生曝自主管理28天超衰經歷：不要不信邪

聯合新聞網 / 綜合報導
國軍敦睦艦隊發生群聚感染，各縣市陸續公布確診個案的足跡。圖／軍聞社提供
國軍敦睦艦隊發生群聚感染，各縣市陸續公布確診個案的足跡。圖／軍聞社提供

我敦睦艦隊海軍磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染，出現二十四個確診病例，而確診的官兵足跡也已經公布，遍及十個縣市，多達九十多處的公共場所。海軍感染成了新一波的疫情破口，Dcard網路論壇上，就有一名男大生也被海軍疫情波及，po文分享他的慘痛經驗，並呼籲大家千萬「不要不信邪。」

該名男大生表示，很多人都認為肺炎離自己很遠，完全不會有機會接觸到，就用隨便的心態去看待這件事情。像他是讀中部的學校，前陣子因為有事去了一趟台師大，結果隔一周就發生確診案例，讓他自主管理了14天，所幸後來沒事。

這周他因為有事回南部家裡，沒想到爆發海軍確診，然後家人還有跟那艘船上的人接觸，雖然接觸的不是確診者，但仍讓他又再度自主管理了14天，前後加起來，他已經自主管理了長達28天。

「拜託各位謹慎看待這次事件」，他也表示，室友上周回去宿舍腹瀉又流鼻水，還刻意對他咳嗽咳得很大聲，讓他覺得這種行為真的很不恰當。底下有人就留言安慰他「只能說你好衰，希望你沒事」、「下一個可能的爆發點在哪裡都不知道，小心為上才能保護自己呀！」

其他網友也紛紛表示，最近這幾天都有收到簡訊，真的「怕爆了」、「整個不知所措」、「從來沒想過有天會這樣擔心」，甚至有人指出，海軍爆發的那幾個地點都在自家旁邊，最近的走路不用5分鐘就到，「第一次發現肺炎離我那麼近。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

磐石艦染疫風暴 70人曾求診 3人有抗體

磐石艦確診者去過台中海線 海線人互相打氣「守起來」

全國跑透透！磐石艦24確診足跡大公開

磐石艦求診人數說法二變 國防部：國軍不會隱瞞

相關新聞

商城有染疫官兵足跡 義守大學促教職生配合防疫

義守大學與義大購物中心相距不遠，不少教職師生也常在此用餐，更是學生打工的熱區，因義大商城被公布為艦隊官兵活動足跡點引發恐...

原來肺炎近在咫尺 男大生曝自主管理28天超衰經歷：不要不信邪

我敦睦艦隊海軍磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染，出現二十四個確診病例，而確診的官兵足跡也已經公布，遍及十個縣市，多達九十多處的公共場所。海軍感染成了新一波的疫情破口，Dcard網路論壇上，就有一名男大生也被海軍疫情波及，po文分享他的慘痛經驗，並呼籲大家千萬「不要不信邪。」

防疫 中部國中小新生 線上報到

國小新生陸續開放報到，避免群聚感染風險，南投縣草屯、南投、南光等國小推出新生線上報到服務，家長用手機掃QR Ｃode就能完成報到手續，或加入通訊群組即時接收訊息；台中、彰化也鼓勵各校盡量採取線上或戶外執行新生報到作業。

適應會考 苗栗國3生戴口罩上課

國中教育會考5月16、17日登場，受新冠肺炎疫情影響，應考必須戴口罩，苗栗縣政府教育處「超前部署」，要求國3學生到校上課必須戴口罩提前適應，以免考試臨場受影響。桃園市、新竹縣市都沒有強制戴口罩，但強調會做好相關防疫措施。

質疑學校無警覺心 義守大學緊鄰染疫商城學生恐慌

義大世界購物商場被列為染疫官兵的足跡之一，昨天被高雄市府公布後，緊鄰商城的義守大學不少學生感到害怕，因商城是不少學生用餐...

熱門新聞

某大學科系甄選生三分之二有英檢成績 李家同批：對弱勢不公

國中英聽考倒官員 議員狠轟會考開窗學生怎麼辦？

不只徐若瑄 這些人也用研究自己的技術報告拿到碩士

獨／教部不准社發所停招 世新大學提訴願勝訴

質疑學校無警覺心 義守大學緊鄰染疫商城學生恐慌

疫情反成轉機 大學全英語授課系所 招生大躍進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。