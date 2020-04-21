原來肺炎近在咫尺 男大生曝自主管理28天超衰經歷：不要不信邪

我敦睦艦隊海軍磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染，出現二十四個確診病例，而確診的官兵足跡也已經公布，遍及十個縣市，多達九十多處的公共場所。海軍感染成了新一波的疫情破口，Dcard網路論壇上，就有一名男大生也被海軍疫情波及，po文分享他的慘痛經驗，並呼籲大家千萬「不要不信邪。」

該名男大生表示，很多人都認為肺炎離自己很遠，完全不會有機會接觸到，就用隨便的心態去看待這件事情。像他是讀中部的學校，前陣子因為有事去了一趟台師大，結果隔一周就發生確診案例，讓他自主管理了14天，所幸後來沒事。

這周他因為有事回南部家裡，沒想到爆發海軍確診，然後家人還有跟那艘船上的人接觸，雖然接觸的不是確診者，但仍讓他又再度自主管理了14天，前後加起來，他已經自主管理了長達28天。

「拜託各位謹慎看待這次事件」，他也表示，室友上周回去宿舍腹瀉又流鼻水，還刻意對他咳嗽咳得很大聲，讓他覺得這種行為真的很不恰當。底下有人就留言安慰他「只能說你好衰，希望你沒事」、「下一個可能的爆發點在哪裡都不知道，小心為上才能保護自己呀！」

其他網友也紛紛表示，最近這幾天都有收到簡訊，真的「怕爆了」、「整個不知所措」、「從來沒想過有天會這樣擔心」，甚至有人指出，海軍爆發的那幾個地點都在自家旁邊，最近的走路不用5分鐘就到，「第一次發現肺炎離我那麼近。」