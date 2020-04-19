疫情打亂求學計畫 學者：加速大學退場

陸生來不了，留學生出不去！台灣的高教何去何從？針對中國教育部日前宣布暫停陸生來台就學，北商大校長張瑞雄受訪時指出，陸生不來加上少子化的衝擊，很多大學恐名存實亡，政府應盡快讓大學退場或整併。世新大學校長吳永乾受訪時則坦言，個別學校很難使上力，兩岸的溝通還是得交由陸委會等政府單位。

此外，許多留學生也出不了國，可能先選擇在台灣就讀，大同大學校長何明果受訪時表示，留學生無法扭轉少子化的趨勢，但因台灣疫情控制得不錯，各大學此時可積極爭取外國學生。

應規劃高教藍圖

「陸生不來對於少子化的台灣無疑是雪上加霜。」北商大校長張瑞雄表示，除非教育部使出強迫退場的殺手鐧，否則未來將會有很多名存實亡的「僵屍大學」（學生人數很少），只要不退場，校產就不會被迫捐出去，因此想辦法撐到修法校產可以解禁變賣的那一天。

對此，張瑞雄建議，政府應規劃下一個20、30年高教的藍圖，訂定一個特別條例，讓大學該退場的就退場，公立大學該整併的就整併。他也提到，目前比較有競爭力的大學想辦法向東南亞招生，雖然目前東南亞仍對中華文化保有好感，但政府的「去中華文化」心態若繼續下去，恐怕不利於未來的招生。

陸生情況不明朗

世新大學校長吳永乾受訪時則指出，陸方只是暫停2020年「學位生」來台升學，並沒有說以後都不來，至於會不會擴及短期研修生、交換生，目前消息還不明朗。吳永乾認為，個別學校很難使上力，兩岸之間的溝通還是得交由陸委會和海基會。

另外，本來預計出國讀大學的高中畢業生面臨無法出國的窘境，可能會選擇在台先念一年大學，是否能補充陸生不來的缺口？張瑞雄認為，這些留學生的數量並不多，而且有的人一開始就放棄學測和指考，只能讓一些學校苟延殘喘一陣子。吳永乾坦言，目前各個管道的招生還沒結束，感受還不明確。

可爭取國外學生

至於本來打算出國的研究生，是否會選擇先在台灣唸碩博士？張瑞雄表示，留學生主要都是在暑假時出國，還要觀察到時候國外大學是否會重新開放，而台灣碩士班的招生已經結束，只剩博士班還有機會。吳永乾表示，往年台灣碩士班的註冊率並不高，缺額達20%以上，若教育部臨時開放招生，也足足有餘提供給這些學生。

「由於台灣少子化的趨勢不變，留學生留在台灣增加的生員名額有限。」大同大學校長何明果表示，各大學應積極爭取外國學生，特別是台灣疫情控制得還不錯，外國學生來台的意願或許會高一點。

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