國中會考防疫 北市5月1日模擬演練

中央社 / 台北18日電

國中會考將於5月16、17日將舉行，台北市教育局表示，5月1日將演練考生分流報到、發燒考生應考等，此外會跟全國試務會討論考場是要開冷氣還是開窗戶。

台北市教育局表示，國中會考將於5月16、17日登場，為防疫武漢肺炎防疫，已訂定工作手冊，但涉及全國試務仍需尊重中央規範。目前已安排5月1日進行模擬演練及觀摩，要求北市24個試場超前布署及演練。另考量天氣炎熱，試場是否能維持開窗或冷氣，教育局將與全國試務會討論。

教育局表示，今年台北考區計21726名考生報考，區分24個試場，一般考場最大為1725人，最少為135人，當天用溫度感測器及額溫槍，按照報考人數規劃3-5個體溫量測站，報到時間7時至8時30分，共90分鐘，並將區分各國中學生報到時間。

若有發燒考生應考，一旦額溫達攝氏37.5度、耳溫達38度就安排到備用教室應考，每間6至8人，監考老師也將穿戴中央配置之防護設備。

教育局提醒考生均須配戴口罩應試，每日均由學校發放1個，教育局日前已配送至各國中，若忘戴口罩或口罩污損，當日考場亦有提供備用口罩服務。

教育局表示，除了特殊生家長事先申請，本年度不開放家長陪考，將由各國中組成考生服務隊，確保服務隊專區及考生休息區，均能有寬敞通風社交距離。

此外，吃飯時間將以當日試場原地用餐，減少移動及發放便當轉換場地不便，並統一以酒精擦拭環境。每一層樓的兩側都會有噴霧酒精、洗手檯都有按式洗手乳。

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