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教育部紓困太少 立委籲增加預算

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委紛紛呼籲增加教育部紓困預算。（Photo by 網路截圖）
國民黨立委紛紛呼籲增加教育部紓困預算。（Photo by 網路截圖）

「要補助學校招生缺口、學生貸款又延繳，教育部紓困預算僅4億根本不夠！」國民黨立委林奕華13日質詢時表示，目前教育部的紓困預算只有4億，但是大學因為疫情，在招生端出現缺口，尤其是私立大學損失慘重，加上許多學生畢業以後難找到工作又要繳學貸，教育部應該擴大紓困，教育部次長劉孟奇表示會考慮。

學校、學生都需紓困

林奕華表示，教育部目前紓困只有1億，加上移緩濟急也只有4億，目前看來大學受疫情影響最多，陸生、國際生的招生都陷入困難，甚至今年會出現停招國際生的現象，但教育部卻沒有相關的紓困方案，她呼籲教育部至少再增加5億的預算，協助受到影響的私立大學渡過難關。

另外她也提到，台灣有10幾萬學生在畢業後背負著學貸，而在今年疫情影響下，找工作比以往還要困難，會讓這些學生壓力更大。教育部原本針對學貸有1年的利息補貼，但大部分繳學貸的學生多是學費昂貴的私立大學，她建議今年因為疫情的關係可以延長至2年，減低學生負擔。

教部：會擴大預算

國民黨立委李德維則提醒教育部，教育部確定禁止Zoom後，雖然有推薦其他軟體，可是許多學校短時間內還是需要用Zoom進行教學，系統間的轉換也需要時間，甚至是預算來幫助這些學校的老師、學生全面更換系統，因此他也呼籲教育部儘速提出替代方案。

劉孟奇表示，目前針對高教或技職教育的部分，教育部已經有設立相關紓困預算，會進行滾動式檢討，他承諾如果不夠的話，部長都會盡力爭取。另外他也透露，教育部這個星期就會將遠距教學軟體的指引做成影片，發放到各級機關，讓學校在禁止使用Zoom以後儘速恢復教學進度。

民進黨立委林宜瑾則希望教育部能趁機建立台灣的遠距教學平台，並招募高階軟體人才，更深入發展遠距教學。劉孟奇肯定表示，遠距教學在疫情後也有發展空間，教育部也會持續投入相關制度的設立。

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