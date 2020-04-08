快訊

強生入住加護病房 英相「斷頭指揮」與防疫政爭

4歲童中鏢…首例停課幼兒園9人有症狀 3人檢驗中

學生承認去過國家級警訊景點 隔天改口「沒去」老師看傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
連假期間，屏東墾丁大街夜市重現人潮。 報系資料照／記者潘欣中攝影
連假期間，屏東墾丁大街夜市重現人潮。 報系資料照／記者潘欣中攝影

清明連假後，許多學校也調查了學生的旅遊史，不過有名老師表示，他調查出有去過11個國家級警訊景點的學生隔日紛紛向他改口，甚至有學生和家長說法不一的情況，讓他當場超傻眼。

有位在國中任教的老師在「Dcard表示，清明連假結束後，他配合教育部指示調查學生是否有在連假期間有去過11個國家級警訊熱門景點，並且調整學生上課的座位，及協助學生自主健康管理，而當中就有調查出23位學生曾到過熱門景點旅遊。

沒想到隔天一早，被調查出有去過熱門景點的同學紛紛跑來和原po說，「他說錯了」，還有家長打電話向他解釋是孩子自己記錯，甚至有學生說「有去過」，但家長堅持沒到過熱門景點而吵了起來，而這些向他改口的同學就有19位，讓原po相當傻眼直呼，「果然防疫責任落到自己身上，態度就變了」。

文章一出，引來許多網友討論。有網友直批，「現在家長都太保護小孩了，來學校就是應該為自己的行為負責任」、「自私家長帶頭說謊」、「父母的問題很大，根本不是小孩記錯是他們要小孩改口隱瞞吧」，也有人說，「只有第一時間問小孩的回答是正確的了」。

但有其他網友認為，問卷調查得依照回答人的誠實性，若有人說謊就可能會有漏洞，加上除了11處熱門景點外有些賣場人也很多。也有人說，「只調查這11個熱門景點很奇怪，清明節家族活動肯定多的，不知道有多少人是去其他人潮聚集的地方」。

健康管理 清明節 Dcard

延伸閱讀

瘟疫假期別玩命：索馬利亞陽光海灘上的「武裝勸返」

學校調查清明旅遊史 曾到11警報景點學生在家休息一週

家中小妹掃墓口出狂語「被我處決」 哥一旁嚇傻

秀存摺證明公司發萬元防疫津貼 網友羨慕喊：還缺人嗎

相關新聞

首例公立幼兒園學童染疫9人有症狀 6人陰性3人檢驗中

中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增10例新冠肺炎確診病例，9例境外移入及1例本土，本土病例為4歲男童，來自一起家庭群聚，...

學生承認去過國家級警訊景點 隔天改口「沒去」老師看傻眼

清明連假後，許多學校也調查了學生的旅遊史，不過有名老師表示，他調查出有去過熱名景點的學生隔日紛紛向他改口，甚至有學生和家長說法不一的情況，讓他當場超傻眼。

個人申請甄試應變機制 防疫生須向校系申請

大學個人申請管道第二階段甄試4月中旬開跑，大學甄選委員會今天提醒，考生如因疫情無法參加甄試，須向校系申請並通過審核，才能...

ZOOM突然被禁用 大學：措手不及

行政院昨天發函禁用視訊軟體ZOOM，教育部也已轉知各級學校停用，多所大學表示，教師換一套教學軟體不是換一家餐廳吃飯這麼簡單，需時間調適，官方禁令來得措手不及。

台南師改微軟Teams遠距教學

許多學校採用的遠距視訊ZOOM傳出有資安疑慮，教育部昨發函告知各級學校全面禁用ZOOM視訊軟體。教育部也將原先置放在教育雲「線上教學便利包」ZOOM相關使用說明文件全面移除。台南小學老師表示，台南老師還有同步準備微軟Teams教學，銜接上比較輕鬆，他表示任何軟體都有漏洞，能否幫助教學，才是第一線老師關注的事。

高教產：教部朝令夕改 教學不涉密

教育部通知各級學校禁用遠距視訊會議軟體ZOOM，引起教育界一陣錯愕。高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，試用過許多系統覺得ZOOM系統最上手，也在校園廣為推動，但教育部朝令夕改，且上課的內容應該不具機密性，停用並無必要。

學童潔牙留意防疫 教育部建議在座位上進行

國小推動潔牙多年，但受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，教育部建議將地點從洗手台改到座位上，...

遠距教學禁用ZOOM 教師痛罵政治考量

新冠肺炎疫情延燒，公、私部門紛紛開啟遠距工作，但遠距視訊會議軟體ZOOM卻被爆出資安漏洞。行政院資通安全處昨說，已通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，不應使用包含ZOOM在內等具資通安全疑慮的產品。教育部也說，昨已轉知各級學校全面禁用ZOOM。

遠距軟體雙面刃 「4要3不」防資安裸奔

遠端會議軟體ZOOM由於資安疑慮，遭行政院、教育部「封殺」。KPMG安侯企管公司示警，運用網路遠端會議軟體時要重視安全部署，不可即裝即用，要對會議內容進行「機密性分級」，建議企業以「四要三不」機制管控遠距會議軟體的使用。

高雄各大學實名制入校 謝絕訪客

高雄市高中職以下校園暫停對外開放至5月3日，有運動習慣的民眾紛紛轉進大學校園，但高市各大學對外界也採取嚴格管制，洽公採實名制，其他人士一律謝絕。

教部停用Zoom 葉丙成：老師們的努力全白費

許多學校用的遠距視訊教學軟體Zoom傳資安疑慮，教育部今發函請各校停用Zoom教學。有些高中老師在教育部的臉書粉絲專頁留...

台大加強防疫 8日起師生教室上課戴口罩

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）疫情延燒，台灣大學今天宣布，自4月8日起，師生無論在教室上課或實驗...

熱門新聞

教部禁用Zoom 高中老師激憤：教學哪來資安問題？

教部停用Zoom 葉丙成：老師們的努力全白費

遠距軟體Zoom傳資安疑慮 教育部發函請各校停用

遠距教學禁用ZOOM 教師痛罵政治考量

4歲男童幼兒園師生7人有症狀採檢 一人結果出爐了

教育部下令禁用遠距軟體ZOOM 大學：措手不及

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。