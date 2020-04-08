學生承認去過國家級警訊景點 隔天改口「沒去」老師看傻眼

清明連假後，許多學校也調查了學生的旅遊史，不過有名老師表示，他調查出有去過11個國家級警訊景點的學生隔日紛紛向他改口，甚至有學生和家長說法不一的情況，讓他當場超傻眼。

有位在國中任教的老師在「Dcard」表示，清明連假結束後，他配合教育部指示調查學生是否有在連假期間有去過11個國家級警訊熱門景點，並且調整學生上課的座位，及協助學生自主健康管理，而當中就有調查出23位學生曾到過熱門景點旅遊。

沒想到隔天一早，被調查出有去過熱門景點的同學紛紛跑來和原po說，「他說錯了」，還有家長打電話向他解釋是孩子自己記錯，甚至有學生說「有去過」，但家長堅持沒到過熱門景點而吵了起來，而這些向他改口的同學就有19位，讓原po相當傻眼直呼，「果然防疫責任落到自己身上，態度就變了」。

文章一出，引來許多網友討論。有網友直批，「現在家長都太保護小孩了，來學校就是應該為自己的行為負責任」、「自私家長帶頭說謊」、「父母的問題很大，根本不是小孩記錯是他們要小孩改口隱瞞吧」，也有人說，「只有第一時間問小孩的回答是正確的了」。

但有其他網友認為，問卷調查得依照回答人的誠實性，若有人說謊就可能會有漏洞，加上除了11處熱門景點外有些賣場人也很多。也有人說，「只調查這11個熱門景點很奇怪，清明節家族活動肯定多的，不知道有多少人是去其他人潮聚集的地方」。