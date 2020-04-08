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遠距教學禁用ZOOM 教師痛罵政治考量

聯合報 / 記者賴于榛潘乃欣黃寅／連線報導
教育部昨轉知各級學校，遠距教學全面禁用ZOOM。 圖／聯合報系資料照片
教育部昨轉知各級學校，遠距教學全面禁用ZOOM。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，公、私部門紛紛開啟遠距工作，但遠距視訊會議軟體ZOOM卻被爆出資安漏洞。行政院資通安全處昨說，已通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，不應使用包含ZOOM在內等具資通安全疑慮的產品。教育部也說，昨已轉知各級學校全面禁用ZOOM。

教學也有資安問題？

不過，不少高中老師昨群情激憤說，準備大半個月，教育部竟一聲令下就禁用，師生都得重來，不滿朝令夕改，還質疑教學哪來資安問題？是「政治凌駕一切」。

機密重於師生互動？

推行遠距教學的無界塾塾長、台大電機系教授葉丙成也在臉書發文說，「一切的努力，就這樣一紙公文，一切成空」，大家一個多月來不知辦了多少次研習，還要讓全部的學生學會上網演練使用，甚至還因此讓認真準備的老師受到冷嘲熱諷。

葉丙成說，政府施政、公務機關要有高機密性，他支持用更安全的軟體。但課程教學，怕影像沒加密被導到大陸伺服器服務，就會被對岸監看台灣老師上課過程？教學是絕對的機密比較重要，還是有好的互動功能讓師生討論比較重要？他還說，「很多事情跟政治沾上，就沒有什麼可討論空間了。」

資安疑慮 NASA禁用

美國公司開發的ZOOM，被指使用的加密技術並非端對端加密，公司持有用戶會議的加密金鑰；在特定情況下，還會將加密金鑰存在位於中國大陸的伺服器，美國紐約市各級學校、美國國家航太總署（NASA）、英國國防部都已禁用。

資安處說，各機關不應使用具資通安全疑慮的產品，例如ZOOM。但若因情況特殊或國際交流需要，必須使用非我國視訊軟體時，目前各主要國際資訊服務商均有提供免費軟體，例如Google或微軟等，可考量運用。

教部急下架 推薦新軟體

行政院發言人Kolas Yotaka說，政院沒推薦其他視訊軟體，但各部會須優先使用沒有資安疑慮的國產品。總統府發言人張惇涵則說，總統府並未採購ZOOM等產品。

教育部說，會將原先置放在教育雲「線上教學便利包」ZOOM相關使用說明文件全面移除，建議可採用CyberLink U Meeting、Microsoft Teams、Cisco WebEx、Adobe Connect、Google Hangouts Meet，以及開源的Jitsi Meet等軟體，教育部將陸續製作相關使用說明手冊及教學影片，並置於「線上教學便利包」。

新冠肺炎 COVID-19

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