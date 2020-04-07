Zuvio提供遠距教學免費專案 可搭Zoom、Google Hangout使用

因應COVID-19新冠肺炎防疫需求，線上直播或視訊會議方式的遠距教學方式，成為各級學校需提前部署的不停課防疫配套方案之一。教育科技廠商學悅科技(Zuvio)宣布，將免費提供進階版「Zuvio IRS」教學互動系統給各級學校使用。

日前教育部針對學校實施遠距教學時，提出了相關注意事項及實施原則，包括實施遠距教學：需基於特定防疫需求、需兼顧授課學習品質、需確實掌握學生動向等。「Zuvio IRS」可搭配各式線上直播或視訊會議方式的遠距教學系統（如Zoom、Google Hangout、Microsoft Teams等系統)，協助學校和老師有效掌握學生線上出席狀況、討論情形、學習成果評量等各面向情形，並保留相關紀錄以利未來稽考，同時亦可用作學生撰寫每日防疫日誌的線上工具。

學悅科技推出的「Zuvio校園防疫專案」免費提供進階版「Zuvio IRS」予各級學校全校使用，協助各級學校在實施遠距教學時，能有效掌握學生線上出席狀況、討論情形、學習成果評量並保存相關紀錄，「Zuvio IRS」亦可作為學生撰寫每日防疫日誌之用。「Zuvio校園防疫專案」將至2021年1月31日停止。