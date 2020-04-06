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避免長假風險 金門大學停課不停學2週

中央社 / 金門縣6日電
國立金門大學。圖／金大提供
國立金門大學。圖／金大提供

國立金門大學今天表示，為降低清明連續假期人員流動帶來的潛在風險，8日起施行2週的全校性調整授課方式及線上遠距教學活動演練，學生可不用來校，模擬停課不停學實況。

2019年冠狀病毒疾病、COVID-19持續發燒，金門大學今天發布新聞表示，全校教職員工生人數接近5000人，幾乎占金門常住人口1/10，加上清明假期台金班機往返人潮多，傳染風險也因此相對提升。

金門大學主秘蔡宗憲表示，加上金門醫療體系在處理疫情所需動用的資源與能量也相對有限，基於保護師生與地區居民健康的社會責任，並在不影響學生學習權益前提下，金大選擇進行大規模演練線上遠距教學，緩解假期之後人員集中返金的情況，並為之後若因疫情發展而出現持續性線上遠距教學的情境做好準備。

金大表示，這次線上遠距教學的演練施行期程為4月8日到22日，根據教育部的相關規範完成遠距教學演練通報。在此期間，教學將分為同步及非同步方式進行，並應用校園數位教學與多種線上平台進行課程教學、互動及成效衡量。

如果課程性質，如實驗、實作課程不適合遠距教學，校方將配合調整時段或上課地點，利用疫情結束後的假日或課間補課。

金大說，演練期間，教師也將確實掌握學生動向，除使用「線上點名系統」了解學生出席狀況，也將記錄各項授課動態；學生未在公告授課時間參與教學活動時，教師將以電話或通訊軟體方式關懷。

在此期間，全校學生仍將透過回報系統進行自主健康管理，向學校回報體溫與各項呼吸道的徵兆狀況。

蔡宗憲表示，為了這次演練，金大已舉辦3場「遠距教學工具工作坊」，針對各項線上平台的操作進行教學與使用上的分享，並將工作坊的檔案上傳到網路平台供老師進行準備遠距教學參考。

此外，在清明假期前，金大學生會也主動針對學生進行線上遠距教學的意願調查，獲得學生高度認同。金大表示，未來將根據這次演練結果進行各項動態調整，並依最新中央流行疫情指揮中心及教育部的通報，隨時更新各項校園防疫工作。

新冠肺炎 COVID-19

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