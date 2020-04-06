孫染疫傳幼兒園停課 官員：嬤確診時已全校消毒

中央社 / 台北6日電

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增10例武漢肺炎確診，案365為4歲小孩，是案343的孫子。外傳北部某幼兒園因而停課，該縣市教育局官員表示，當案343確診時，已全校噴藥消毒。

教育局官員也表示，停課範圍及停課時間，以中央流行疫情指揮中心宣布為主。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，北部再傳家庭群聚感染，案343近期無出國史，丈夫（案356）3月17日從美國返台，而案343在3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，3月24日至28日多次就診，3月31日再度就醫住院。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，案343、案356的4歲孫子確診，而外傳4歲小孩就讀的北部幼兒園因而停課，指揮官陳時中則表示，「確實有這個可能性，但細節仍待確認」，表示下午會統一說明。

而該縣市教育局官員表示，接獲案343確診訊息時，就已請廠商到校進行全校噴藥消毒，至於停課範圍及停課時間，以中央流行疫情指揮中心宣布為主。

台北市副市長黃珊珊上午被問及相關問題時也表示，由中央統一公布，若為台北市的幼兒園，就按照SOP處理。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

防疫情擴散 北市府周三啟動彈性上下班機制

布局2022／民眾黨、時代力量 積極覓將

布局2022／後蔡英文時代 綠派系各據一方

備戰2022 黃珊珊公布議員接班人選就是「他」

相關新聞

假後憂疫情上課口罩戴緊緊 學校調查誰去過11國家級警報景點

清明連假外出旅遊人潮多，假後上課讓學校很緊張，由於教室根本排不出1.5公尺的社交距離，老師通知家長準備口罩讓孩子上學時戴...

學校調查清明旅遊史 曾到11警報景點學生在家休息一週

為了因應清明連假外出旅遊人潮眾多，收假上課第一天有學校為此發出旅遊史問卷調查詢問是否到過11處國家警報級景點，並建議讓學生在家休息一週，也有學校要求學生全班戴口罩上課及保持社交距離。

憂連假校園防疫破口 侯友宜：教室內難保持社交距離

清明連假全台11處觀光景點湧入人潮，外界擔心成為防疫破口，今是連假後首個上班日，新北市長侯友宜說，學生有前往這些景點者，...

連假到過11處警報景點 基市要求學生上學全程戴口罩

基隆市教育處長林祝里今天表示，已請各校調查學生清明連假期間出遊狀況，若有前往發布國家警報級的11處景點遊玩，應依中央指示...

師生上課要戴口罩？ 黃珊珊：北市目前沒有強制

新冠肺炎疫情持續延燒，為降低因連假期間部分師生掃墓、出遊致返校後造成防疫破口之風險，國教署今發文給各縣市教育局，提醒高...

增4歲童個案傳「北市公托暫停課」陳時中：有可能

今傳北市有公托暫停課？中央流行疫情指揮中心今日上午臨時加開記者會，指揮官陳時中公布國內新增10例新冠肺炎確診病例，其中一...

防堵連假破口 教長潘文忠籲學校詢問師生出遊史

清明連假結束，各校師生今天返校上課。教育部長潘文忠表示，已要求各校消毒校園，且對師生進行健康監測、量體溫，並詢問近期出遊...

北部有公托幼兒確診 教育局：全校已大消毒

新冠肺炎疫情持續延燒，中央疫情指揮中心今天上午10時召開最新記者會，指揮官陳時中宣布新增10例確診，其中有1例本土，其中...

自主管理14天 陳時中：已請教育部通函籲學生也遵守

中央流行疫情指揮中心今上午10時臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，清明連假民眾出遊眾、南來北往互動頻繁，為確保國內社區防...

防疫再升級 竹市國中小新生報到免出門、改網路報到

受新冠肺炎疫情影響，新竹市府防疫再升級，市府教育處指出，竹市今年預計在4月中至5月進行總量、一般國中小新生報到，以往都是...

有沒有去過國家警示景點？ 嘉義市國中小學大調查

清明連假昨天結束，嘉義市教育處今天通令28間國中小學及3間公立幼兒園，都要調查連假旅遊史，包含是否去過11大國家警示景點...

清明連假後師生返校 教長提醒學校執行體溫量測

教育部長潘文忠今天提醒各級學校在師生返校的第一時間量測體溫，並執行身體健康監測，師生如有身體不適，要戴上口罩，立即就醫或...

熱門新聞

北部有公托幼兒確診 教育局：全校已大消毒

自主管理14天 陳時中：已請教育部通函籲學生也遵守

增4歲童個案傳「北市公托暫停課」陳時中：有可能

假後憂疫情上課口罩戴緊緊 學校調查誰去過11國家級警報景點

學校調查清明旅遊史 曾到11警報景點學生在家休息一週

有沒有去過國家警示景點？ 嘉義市國中小學大調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。