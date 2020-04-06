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學校調查清明旅遊史 曾到11警報景點學生在家休息一週

聯合新聞網 / 綜合報導
墾丁大街夜市在清明連假湧現人潮。本報資料照片
墾丁大街夜市在清明連假湧現人潮。本報資料照片

為了因應清明連假外出旅遊人潮眾多，收假上課第一天有學校為此發出旅遊史問卷調查詢問是否到過11處國家警報級景點，並建議讓學生在家休息一週，也有學校要求學生全班戴口罩上課及保持社交距離

連假期間所發佈的國家警報級景點，包括旗山老街、屏東墾丁、台南虎頭碑、台南關子嶺、北港朝天宮、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、阿里山、湖境度假會館、高雄興達港和烏山頭水庫等11處。有網友在臉書「台灣各縣市疫情回報區-爆料中心」發出截圖照片表示，有學校老師發出問卷調查清明連假期間的旅遊史情況，並建議去國家警報景點的同學在家休息一週，確認沒有發燒、感冒、咳嗽或腹瀉狀況再來上學，也有其他網友表示自己也有收到老師的調查簡訊。

圖擷自臉書
圖擷自臉書

另外其他學校同樣發出紙本問卷調查清明連假出遊史，及假期間是否有親友拜訪等詳細資訊，而學校也要求同學上課時全班皆要戴口罩，並保持1.5公尺的社交距離，若學生去過警示熱門景點而出現不適症狀，則會請他們在家休息。

中央疫情指揮中心今上午記者會表示，連假期間民眾南來北往互動頻繁，建議連假曾至人潮擁擠的地方活動，需自主健康管理14天，避免出入公共場所，若外出則要配戴口罩。

新冠肺炎 COVID-19 社交距離 健康管理

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