聽新聞
test
0:00 / 0:00
學校調查清明旅遊史 曾到11警報景點學生在家休息一週
為了因應清明連假外出旅遊人潮眾多，收假上課第一天有學校為此發出旅遊史問卷調查詢問是否到過11處國家警報級景點，並建議讓學生在家休息一週，也有學校要求學生全班戴口罩上課及保持社交距離。
連假期間所發佈的國家警報級景點，包括旗山老街、屏東墾丁、台南虎頭碑、台南關子嶺、北港朝天宮、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、阿里山、湖境度假會館、高雄興達港和烏山頭水庫等11處。有網友在臉書「台灣各縣市疫情回報區-爆料中心」發出截圖照片表示，有學校老師發出問卷調查清明連假期間的旅遊史情況，並建議去國家警報景點的同學在家休息一週，確認沒有發燒、感冒、咳嗽或腹瀉狀況再來上學，也有其他網友表示自己也有收到老師的調查簡訊。
另外其他學校同樣發出紙本問卷調查清明連假出遊史，及假期間是否有親友拜訪等詳細資訊，而學校也要求同學上課時全班皆要戴口罩，並保持1.5公尺的社交距離，若學生去過警示熱門景點而出現不適症狀，則會請他們在家休息。
中央疫情指揮中心今上午記者會表示，連假期間民眾南來北往互動頻繁，建議連假曾至人潮擁擠的地方活動，需自主健康管理14天，避免出入公共場所，若外出則要配戴口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言