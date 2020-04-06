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取消統一頒獎 雙北模範生改各校表揚

聯合報 / 記者張世杰吳亮賢／連線報導
新北模範生禮物，國小1、2年級提供「藝遊趣」益智遊戲組，中年級以上到高中職（含補校夜間部），則將發送64G隨身碟及雷雕吊飾。 圖／新北市教育局提供
新北模範生禮物，國小1、2年級提供「藝遊趣」益智遊戲組，中年級以上到高中職（含補校夜間部），則將發送64G隨身碟及雷雕吊飾。 圖／新北市教育局提供

新冠肺炎疫情持續，往年6月登場的台北市國中優良生、國小模範生頒獎典禮，為避免群聚感染，今年將取消統一頒獎，改由各校自行表揚；新北市也已發公文至高中以下各校，宣布今年停辦模範生表揚大會，改由各校自行在公開場合表揚並頒贈獎品。

台北市教育局表示，以往國中優良生、國小模範生，在每年6月集合至特定地點由市長統一頒獎，學生逐一上台受獎、拍照，但今年將改由各校自行在公開場合表揚。

上台跟市長領獎，是許多孩子求學生涯的光榮時刻，台北市國中家長聯合會總會長莊孟峯表示，對於孩童來說，領獎是一種鼓勵及肯定，少了跟市長合影、頒獎機會，「可能覺得小失望」，但為了防疫，大家還是共體時艱。

莊孟峯表示，之前跟市府開會很多次，但考量應把大家聚在一起，若發生問題很麻煩，若疫情減緩，北市府能否評估再舉辦一次簡單典禮，把今年獲獎學生找回來，有機會跟市長合照，但前提是疫情問題已解決。

新北市教育局長張明文表示，新北市每年3月都會在市府辦理年度模範生表揚大會，今年受疫情影響，已發公文至高中以下各校，宣布今年改由各校自行在公開場合表揚並頒贈獎品。新北今年的模範生禮物，國小1、2年級將提供「藝遊趣」益智遊戲組，中年級以上到高中職（含補校夜間部）將發送64G隨身碟及雷雕吊飾。

新冠肺炎 COVID-19

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