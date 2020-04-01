第5所 台師大學生確診 感染源不明

中央流行疫情指揮中心昨表示本土個案案三二二為一名廿多歲男學生，廿六日發病，前晚確診新冠肺炎，感染源不明，成為繼成大、清大、政大及實踐大學後，第五所大專院校傳出感染個案。

台師大表示，卅日深夜接獲通知，該校某系一名大四生上周末返家，有發燒、咳嗽症狀，就診後確診新冠肺炎；但該生生活單純，無出國旅遊史，也無跨校選課，台師大已安排同寢室學生離開宿舍，進行自主管理。

台師大男學生三月廿六日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，診所執行流感快篩陰性，服用幾天感冒藥後，因症狀持續，三月廿九日至醫院就醫，Ｘ光診斷結果為肺炎，收治住院，並通報採檢，於昨日確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，該男大學生於三月卅日深夜確診，衛生單位卅一日上午緊急赴學校疫調，初步發現，他發病前以學校及宿舍為主要活動地，平時交通工具以搭乘校車為主，僅於三月廿六日赴校繳交作業，就返家休息，廿七日正常到校，曾出席課程班級需停班十四天。

莊人祥進一步說明，目前初步掌握接觸者共十三人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。我國累積三百廿二人確診新冠肺炎，在四十六例本土病例中，三例以感染不明結案，五例仍在釐清感染源個案。

台師大也表示，校方已緊急通知該生參與的相關課程立即啟動遠距教學。