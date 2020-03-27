修德國小愛的布口罩 學生彩繪為防疫加油

新冠肺炎防疫期間，口罩成為熱門搶手商品，因此北市修德國小志工團特別自製布口罩當作兒童節的禮物，祝福全校師生平安健康，並且開設口罩彩繪課程，學生親手畫下可愛插畫為防疫人員加油打氣，寫下自己的感謝。

北市修德國小志工團因應這次的疫情，替防疫盡一分心力，發起製作全校布口罩活動。志工們到處奔波買布，自行打版裁縫、整燙定型，排班輪值，不斷趕工希望將防疫物資早日交到師生手上。校園各界的溫暖打氣也湧入志工團裡，短短一個禮拜靠著兩台縫紉機就完成全校850個布口罩，幫助老師能夠安心教學，學生能夠專心學習。

這次的布口罩總共有時尚黑、寶石藍、蒂芬妮藍、暖心白四色，活動式綁耳、鼻樑墊片插槽、姓名標籤等三項貼心設計，難怪師生們都愛不釋手。此外，為了指導學生能懂得感恩，有才華的志工們更開設布口罩DIY彩繪課程，指導學生寫下對於防疫人員的感謝，畫出充滿童趣的插圖，成為專屬自己的作品。

志工蔡慧美表示：「看到學校老師這麼用心防疫，志工團也應該要幫上忙，所以就召集家長一起來做布口罩，保護自己也保護別人。」