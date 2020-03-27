快訊

財經大老外籍媳婦確診吵要吃漢堡 陳時中回應了

被檢舉偽造文書等罪 內政部將警政署長陳家欽函送北檢

修德國小愛的布口罩 學生彩繪為防疫加油

聯合新聞網 / 台北訊
布口罩寫下祝福疫情消退。 圖／修德國小提供
布口罩寫下祝福疫情消退。 圖／修德國小提供

新冠肺炎防疫期間，口罩成為熱門搶手商品，因此北市修德國小志工團特別自製布口罩當作兒童節的禮物，祝福全校師生平安健康，並且開設口罩彩繪課程，學生親手畫下可愛插畫為防疫人員加油打氣，寫下自己的感謝。

北市修德國小志工團因應這次的疫情，替防疫盡一分心力，發起製作全校布口罩活動。志工們到處奔波買布，自行打版裁縫、整燙定型，排班輪值，不斷趕工希望將防疫物資早日交到師生手上。校園各界的溫暖打氣也湧入志工團裡，短短一個禮拜靠著兩台縫紉機就完成全校850個布口罩，幫助老師能夠安心教學，學生能夠專心學習。

這次的布口罩總共有時尚黑、寶石藍、蒂芬妮藍、暖心白四色，活動式綁耳、鼻樑墊片插槽、姓名標籤等三項貼心設計，難怪師生們都愛不釋手。此外，為了指導學生能懂得感恩，有才華的志工們更開設布口罩DIY彩繪課程，指導學生寫下對於防疫人員的感謝，畫出充滿童趣的插圖，成為專屬自己的作品。

志工蔡慧美表示：「看到學校老師這麼用心防疫，志工團也應該要幫上忙，所以就召集家長一起來做布口罩，保護自己也保護別人。」

家長志工自製布口罩。 圖／修德國小提供
家長志工自製布口罩。 圖／修德國小提供

新冠肺炎 口罩

延伸閱讀

他到超商領口罩發現小缺點 意外引起網友論戰

科技老董妙點子 推「組合口罩」與研發「滅菌口罩」

鄭文燦訪視內壢國小防疫物資發放　維護學童健康安全

清明連假台中觀光優惠懶人包 小朋友參訪免費送口罩、冰淇淋

相關新聞

防新冠肺炎！輔大校外人士不得入校 教職員生須識別證

防範新冠肺炎，不少校園目前謝絕校外人士入校。輔仁大學今天起，教職員生入校園需識別證（學生證、教師證、職員證）、量體溫，校...

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

新冠肺炎疫情升溫，政治大學表示，今天起除受邀洽公外，一律謝絕訪客；校外人士洽公採「實名預約制」由校正門口進入校園，邀請單...

政大1人確診2人居家隔離 校方籲有接觸的學生自主監測

新冠肺炎疫情升溫，政治大學表示，校內有一名交換生確診、兩人居家隔離。確診學生回國至今都沒進校園，校長郭明政今天表示，政大...

教部：大型考試梅花座較難 會盡量拉開間距

新冠肺炎疫情升溫，國中會考、四技二專統測及大學指考將至，立委關切教育部試場準備進度。教育部常務次長林騰蛟昨天在立法院指出，一般考場要採梅花座「比較困難」，他也表示，家長應避免陪考，改由各校或各班老師統一陪考。

輔大禁校外人士進入 校園銅像戴口罩引熱議

輔仁大學防疫超前部署，今天起試行要求師生入校須配戴識別證，測量體溫才可入校；同時謝絕校外人士入校，洽公人員須換證登記。另...

影／不收攤幫你收！防疫禁補教校門口設攤勸不聽警開罰

台南市國中、小新生於今明兩天新生報到，因為防疫，今年全面禁止補教業者在校門口發傳單。不過仍有業者不聽勸導，在永康國小前違...

憂心校門口宣傳成防疫破口 台南警方新生入學日護童

新冠肺炎疫情發燒，今天是國中小新生報到日，往年補習班在校門口招生宣導盛況，人潮聚集可能成為防疫破口，台南市警局第五、六警...

新生入學報到日 台南警方派員到各校協助防疫安全

台南市善化警分局上午表示，今因轄區19所國中、小新生入學報到，每年這時補教機構、商家視為重要商機來源，紛紛到學校門口或周...

台中若停課 321 On line線上教學

擔心疫情延燒衍生停課問題，台中市府建構「中市線上教學資源中心」，整合坊間線上教學系統，選1至12年級各領域至少2000筆以上數位教學資源、學習影片、補充教材，先提供居家檢疫、隔離學生線上學習，未來大規模校園停課也可使用。彰化縣昨也試辦線上視訊生物課，學生再以Google表單回傳實驗結果。

台大校總區30日起實施門禁 沒出示證件不得入校

新冠肺炎疫情延續，台灣大學表示，為防止疫情在校園散布，今宣布校總區3月30日起進行門禁管制，入內者要隨身配戴有效證件如教...

政大54名師生居家檢疫 校長寫公開信呼籲冷靜以對

新冠肺炎疫情延燒，政治大學校長郭明政今在學校網站發公開信給全校師生，表示該校有2位學生正進行居家隔離，共26位師生、2堂...

U值媒／教育做好準備了嗎？陳時中部長的憂慮，大停課可能將降臨

隨著疫情升溫，境外移入的確診人數不斷提升，加上本應居家隔離的人們不安於室，這也造成了台澎金馬在新冠狀病毒防疫上最大的漏洞。在無法避免這些因素可能帶來的危機之下，陳時中部長於3月24日記者會中對教育部示警要求做好遠距授課之準備，而教育部在3月23日前業已通令要求各縣市於本週五前要求各校提出停課補課辦法。不過各縣市，甚至是各校是否已經做好萬全準備來因應新冠病毒可能造成的數位遠距教學危機呢？

熱門新聞

政大54名師生居家檢疫 校長寫公開信呼籲冷靜以對

校園自主防疫 台大、政大實施門禁管制

台大校總區30日起實施門禁 沒出示證件不得入校

司法首例 高中生未升旗遭處分 告贏教育部

防新冠肺炎！輔大校外人士不得入校 教職員生須識別證

政大1人確診2人居家隔離 校方籲有接觸的學生自主監測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。