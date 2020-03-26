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線上教學超前部署 學童需家長陪同

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

線上教學也要超前部署！台中市長盧秀燕擔心新冠肺炎疫情蔓延恐導致全國停課，學生受教權受影響，台中教育局建置「台中市線上教學資源中心」，並提前預作演練測試。不過雖然教育局已在進行籌備與訓練，但萬一全市真的停課，部分學齡較小的學生在沒有家長陪伴下該如何因應，教育局長楊振昇承認目前尚未考慮到。

提前預演線上教學

教育局建構的線上教學資源中心，優選一至十二年級各領域共2000筆以上學習影片和補充教材，除可提供目前居家檢疫學生線上學習，也提前因應可能出現的全面停課，培養種子教師進行線上演練。26日的說明記者會，教育局運用雲端視訊軟體，模擬大規模停課時的遠距教學SOP。

盧秀燕以身為媽媽市長的立場表示，為人父母都很關心子女受教權，此次疫情已造成世界各地的學校關閉，若全台灣或台中也需全面停課，台中市高中以下共有40萬名學生，他們的學習進度必須能夠透過遠距上課，以跟上進度，讓學習不中斷。

之前與衛福部長陳時中視訊會議時，盧秀燕即建議，若全國停課，可徵用有線台作為線上教學用。她指出，如全國性停課，在中央統一指揮調度下，事情還單純些；但如台中市需全市停課，線上教學系統與教師上線教學流程，更須早做準備與因應。

學生需家長陪同上課

教育局長楊振昇對於目前防疫學生的線上教學、近千名種子教師的上練培訓、與中低收入戶、無電腦及平板的學生家庭數字，了解相當清楚。不過，當記者問他，若全市停課，雖然老師可以遠距教學，但除非家長也停班在家，否則父母如都須上班，沒有家長在旁，許多中小學生如何在家上課？

楊振昇思考了一下說，國中以上或小五小六學生自己在家上線學習應該沒有問題，小學四年級以下則的確需家長陪伴在旁。這一部分尚未全面考量，但後續許多執行計畫與作業，仍需和學校、教師會與家長會等共同討論。

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