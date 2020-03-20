球友確診 學校委外經營運動場急消毒

新冠肺炎疫情延燒，昨又傳出北部國小委外經營的運動場館有球友確診，引發家長恐慌。該校昨發出聲明，強調該校教職員工沒有和該個案直接接觸，前天接獲消息後，已立即要求廠商關閉場地、消毒。該校活動中心一樓泳池、六樓綜合球場休館十四天，至月底再開放。

該校學務主任表示，該場館其他樓層為幼兒園和其他學生上課的教室，這些空間皆照常使用，但全區僅開放樓梯通行，直達電梯已關閉並消毒。

校方指出，該個案本月十四日下午與朋友一起到活動中心打籃球，當天並無病兆；但個案親人十五日確診新冠肺炎，該個案經篩檢後前天也確診，目前收治負壓隔離病房治療中。