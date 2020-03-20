北部2學生確診！首間高中停課 啟動線上教學

我國昨新增八例確診，其中七例為境外，一例本土案例（案一○三），為日前確診北部高中生（案五十九、至希臘旅遊一個多月）的同班同學，兩人座位緊鄰。由於同一班出現兩位確診個案，指揮中心與教育部討論後，為求安全起見，該校即日起停課，直到下周日，成為全校停課的全國首例。

指揮官陳時中昨表示，案一○三於三月十五日早上喉嚨癢，當晚發燒，十六日先致電一九二二，並主動告知案五十九同學，依指示就醫，由醫院安排採檢後住院隔離，十九日確診。

陳時中表示，案五十九確診時該班級已停課，案一○三屬於接觸者，於三月十三日起居家檢疫，從當天起算，學校停課十四天，因此停課至廿七日。防疫人員已針對案五十九座位周圍同學擴大採檢。

教育部長潘文忠表示，案五十九確診後，緊急撥補該校十支耳溫槍、一萬個口罩，除了因接觸而須居家隔離者，所有行政人員正常上班；老師如因應課程安排或防疫需求，才需到校。

據了解，該校總計一千六百五十名學生、一百五十四名教職員，停課期間一半線上課程、一半自主線上學習；教育局提供四十位經濟弱勢學生行動載具、八位學生無線網路設備，確保每位學生順利上網學習。

補教業者說，該校前天就發出通知，要求學生清空教室中的自身物品，建議學生不要前往補習班，在公共場所不要談論疫情等，原本以為學校只是例行消毒，不料卻是確診個案。

疫情指揮中心昨宣布時，學校仍正常上課，部分家長提前來接孩子回家，不願多談疫情，學生大多戴著口罩離校。據了解，該校傳出首例確診案例時，就有不少高三學生因擔心感染，索性請假；如今全校停課，不少學生也擔憂外界異樣眼光。

校方表示，停課至廿七日，剛好遇到周末，卅日恢復正常上課；復課後，視停課段期間線上教學狀況，決定否要補課，若要補課，將利用平日下午四時至六時，以及周末假日。

家長擔憂補習班可能成為防疫破口，該縣市教育局表示，補習班若出現相關確診個案，將依循縣市防疫工作守則，一名學生感染，整班停課，二名學生感染，整個補習班都將停課。

大學招聯會今天將成立「防疫應變專區」，提供高三生上網查詢適用何種升學方案、配分方式又會如何調整。滯留海外、確診新冠肺炎或居家隔離及檢疫期間的考生，若報考非醫學、牙醫校系，甄試項目改以「學測和書審」進行，取消面試、筆試、實作，其占分均分攤到學測、書審，且因這類考生與其他考生的評比方式不同，若達錄取標準，將以外加名額錄取。