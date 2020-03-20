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陸生返台未解 國台辦抗議

聯合報 / 記者賴錦宏呂佳蓉／綜合報導
中共國台辦發言人朱鳳蓮。圖／截自央視
中共國台辦發言人朱鳳蓮。圖／截自央視

中共國台辦發言人朱鳳蓮昨天批評台灣不讓陸生返台就學，讓他們的權益受到損害，台灣當局和台灣有關大學應當切實負責，妥善解決有關問題。

新華社報導，目前在台灣大學院校註冊就讀學歷的大陸學生有八千三百多人。新冠肺炎疫情發生後，民進黨當局限制大陸居民赴台，有關學校也未就陸生返校作出妥當安排。二月六日起，民進黨當局全面暫停大陸居民赴台，使陸生在台灣各大專院校開學前無法返校。

與此同時，台灣各大專院校已陸續正常開學，仍要求陸生按時繳費註冊，一些大學並未認真對待陸生無法返校及由此導致的學業安排等問題，沒有採取必要和有效措施予以解決，有的學校甚至在收取陸生學費後要求其延緩一學期入學。

朱鳳蓮指出，八千三百多名陸生在台灣大學院校有學籍，多數陸生要在台灣居留四至七年，少數陸生面臨今年結束在台學業，他們有如期返校就讀的正當權利。台灣方面在台灣大學院校仍能正常開學的情況下，不許這些陸生返校，是明顯不合理的，嚴重損害他們在台就讀的正當權益。

陸委會發言人邱垂正昨天回應稱，恐怕大陸對我方政策不太了解，由於疫情嚴峻，為避免人員移動讓疫情擴散，對陸生各項管理措施，是以防疫作為優先考量。現在約有七千多名陸生因疫情關係而未能返台就學。

邱垂正表示。政府非常關心受到疫情影響沒法返台就學的陸生，主管機關教育部也訂出了安心就學的措施，目前各校也紛紛推出各種遠距教學的措施，協助無法到校的學生繼續學習，各學校也推出形形色色數位教學平台。

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