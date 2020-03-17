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1名大學生確診 多校百人以上課改採遠距教學

聯合報 / 記者潘乃欣／即時報導
今天有大學生確診新冠肺炎，台大為確保遠距課程品質，要求大班課教師接受數位課程培訓。圖／聯合報系資料照片
今天有大學生確診新冠肺炎，台大為確保遠距課程品質，要求大班課教師接受數位課程培訓。圖／聯合報系資料照片

今天有大學生確診新冠肺炎，各大學防疫再升級。多校安排百人以上課程一律改採遠距教學，陽明、台師大並在實施前安排四到五天的全校教學演練。台大為確保遠距課程品質，要求大班課教師接受數位課程培訓。

校園環境防疫也升級，台灣大學表示，由於疫情發展快速，體育館即日起也暫時關閉，除上課學生、受訓代表隊及實名制登記的洽公訪客之外，都不得進入。校內圖書館則已在2月24日暫停校外人士換證入館。台灣師範大學學務長林玫君說，校內各系所和行政單位都按照中央流行疫情指揮中心的規範，每天落實消毒清潔兩次。

課程部分，台灣師範大學表示，校內超過百人以上課程，4月起全面改為數位課程。同月起，校內學習資訊專業學院所有課程都採數位課程。校內已針對不能返台的陸港澳韓生開設近600門遠距課程，即日起也開放給本地生上網上課，修課者不必到學校。台灣科技大學也說，校方正規畫百人以上課程都採線上遠距授課。

台大教務長丁詩同表示，這學期開百人以上大班課的老師和助教，本月20日前要上數位課程，四月六日起一定要都改採遠距教學。台大已替每個老師申請遠距教學用的平台帳號，並建議老師製作非同步課程，課前把影片錄好，上傳到指定平台，不但供學生重複觀看，也可以透過文字留言，和班上師生進行課堂討論。

為落實遠距教學，陽明大學主秘陳怡如說，校方4月7日至10日進行為期四天的數位教學演習，以利學生未來停課不停學。清華大學本周正在進行為期五天的遠距教學演練，教務長焦傳金表示，每門課都要做一次同步或非同步遠距教學，並請校內計算中新協助處理網路頻寬問題。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，校園發生確診個案，大學應以防疫優先，但仍要兼顧學生受教權益。目前各校多採遠距教學模式，但「學生不習慣、教師沒經驗」，基本上是權宜、但不到位的替代方案，建議各校仍要考量延後暑假起始日，保障學生受教品質。

新冠肺炎 COVID-19 台大 疫情

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