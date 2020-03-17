為何只禁「高中以下」師生出國？ 網曝關鍵2重點

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，近日國內新增的確診個案，大多是境外移入，一名北部高中生確診的案例，更讓該生就讀班級停課，讓行政院在昨（16）日拍板，在本學期上課日期間，高中以下的師生禁止出國。不過，就有網友發文表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，「為什麼只禁高中以下的師生呢？」對此，許多網友也點出關鍵原因，「大學自治」、「大學生身份多元」是重點。

該名網友在PTT上發文說到，「現在全球旅遊都有風險，可是為什麼只禁高中以下師生啊？其他人出去都不會得嗎？」認為部分國家都已經開始「鎖國」了，台灣只限制特定族群，效益可能不大。原Po也提到，「高中生現在的出國比例，比大學生、出差的少」，到底為什麼只禁高中生以下的師生呢？

對此，部分網友就指出關鍵原因，「認真回，因為大學自治的關係」、「因為地方政府只管得到高中職以下，大學是教育部管，也只是原則性管理」；有網友也表示，「因為大學有很多外籍生，以及社會人士」，提及某些大學生可能是外國人，或是社會人士回流就學，因此若是全面禁止，影響層面可能會更大。

也有人認為，「因為高中以下是同一群人長時間群聚、加上補習 ，染病回來帶來的問題比大學大很多」、「這種通常是家人一起去，這樣也去不成了」、「（高中生以下）未成年啊，要出國肯定是有人帶，成年就是你自己的選擇了」。