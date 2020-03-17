聽新聞
test
0:00 / 0:00
南部大學驚傳疫情？校方：出現疑似病例
7課程線上授課
南部某國立大學傳出有疫情而停課，據了解校方在今天發出訊息給相關的師生，要求線上授課，相關的訊息在網路上瘋傳，指這所學校已經「中鏢」，但是據了解並非有學生確診，而是接觸疑似病例，必須要自主管理。
相關的老師表示，受影響的師生大概100多人，學校已經要求相關七門課程改成線上授課。據了解這名學生他接觸的病例尚未由中央疫情指揮中心公布為確定病例，但是有相關的症狀，因此在採檢送驗中。
今天在批踢踢上有南部某大學生貼文指他收到校方緊急通知，說為因應發生疑似病例，自今天起勿到校上課，另要同學執行自主健康管理，出門戴口罩並測量體溫。此文一出，立即引起網友討論，懷疑有確診病例，要大家小心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言