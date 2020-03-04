大學防疫宿舍門禁 有學生反彈

新冠肺炎疫情升溫，多數大學二日已開學，為防止疫情，連宿舍也要加強管制。多數學校量體溫管制，有學校將空出宿舍給需自主管理的學生使用，也有學校為防堵疫情，因凌晨起無志工可量體溫，在宿舍實施門禁，引發學生抱怨。學校回應，可能因剛開學，政策未有效傳達才會讓學生反彈。

中央大學宿舍因應疫情改為單一入口管制，施行廿四小時門禁管制，由舍監全天分工輪班，非住宿生不得進入宿舍，住宿生則需進行體溫量測才能入內。

元智大學為防範疫情，二日開學後在宿舍實施門禁，住宿生從晚間十二時至早上六時，無法憑卡片刷卡進入宿舍，有學生抱怨無人告知，面臨無法返回宿舍的窘境，也有學生質疑門禁效用。

元智大學指出，由於桃園已有七例新冠肺炎確診，且學生行蹤不定，為減少學生與外界接觸的機會，校方啟動第二階段防疫措施，在男女一舍、男女二舍共四個大門落實量體溫及門禁，避免發生防疫漏洞。

元智大學說，過去進宿舍皆以卡片刷卡進入，但防疫期間宿舍需量體溫管控，晚間十二時起並無舍監或志工排班，因此校方決議實施門禁政策。元智強調，現在是非常時期，希望學生能多加配合，盡早就寢增加身體免疫力，與學校一同防疫。

元智大學也表示，除進宿舍需要量體溫，校方每天會在校門入口替學生量體溫，如體溫正常會給學生一張貼紙，讓教師在課堂中辨認學生是否身體有狀況，且每天更換不同顏色，以防學生拿過去測量過的貼紙矇混，造成防疫漏洞。

長庚大學各有兩棟男女生宿舍，宿舍入口設置紅外線熱像測溫儀控管。長庚大學副校長許光宏表示，因宿舍床位仍有空床，因此各騰出一棟供需要自主健康管理的學生使用，目前有八名外籍生使用中。

許光宏說，該校宿舍之前就有門禁且以科系分配，能達到宿舍風險分流的效果。他強調，門禁及宿舍分配政策皆與疫情無關。